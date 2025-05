Borussia Dortmund: Aus und vorbei! Entscheidung wohl gefallen

Mats Hummels noch einmal im Trikot von Borussia Dortmund sehen – diesen Traum hatten zahlreiche Fans vor wenigen Wochen. Urplötzlich war das Gerücht aufgekommen, der BVB könnte den Innenverteidiger für die Klub-WM zurückholen.

Als sich selbst Spieler von Borussia Dortmund positiv dazu äußerten, schien die Sache für manch einen schon geritzt. Doch seither ist im Ruhrgebiet viel passiert. Und jetzt ist offenbar eine endgültige Entscheidung gefallen.

Borussia Dortmund: Hummels-Verzicht

Die Option, Mats Hummels für den neuen Wettbewerb noch einmal in ein schwarz-gelbes Jersey zu stecken, ist angeblich vom Tisch! So berichtet es zumindest die „Sport Bild“. Demnach wird der Weltmeister von 2014 nicht Teil des Kaders werden.

Die Abkehr von der Idee soll durch mehrere Faktoren beeinflusst worden sein. Zum einen hat sich die Mannschaft von Borussia Dortmund (hier mehr zu den Sommerplänen des Vereins lesen) und insbesondere die Abwehr in den letzten Wochen stark stabilisiert. Dank Dreier- bzw. Fünferkette ist der BVB seit sieben Bundesligaspielen ungeschlagen. Selbst den Ausfall von Nico Schlotterbeck konnte man so kompensieren. Eine Hummels-Rückkehr ist daher aktuell nicht mehr nötig.

Ebenso sei man sich in der Führungsetage des Ruhrpott-Klubs nicht sicher, ob Hummels die benötigte Spielpraxis mitbringen würde. Zuletzt saß der 36-Jährige bei Rom nur noch auf der Bank. Der letzte Ligaeinsatz datiert von Anfang April.

Bitteres Karriereende droht

Entsprechend droht dem ehemaligen Dortmunder ein bitteres Karriereende auf der italienischen Bank, anstatt mit der Borussia noch einmal nach Amerika zu reisen. Hummels hatte vor einigen Wochen angekündigt, dass er seine aktive Laufbahn nach der Saison beenden werde.

Allerdings: Nach der Karriere könnte es zu einem Hummels-Comeback bei Borussia Dortmund kommen. So stünden ihm in Zukunft für einen Posten innerhalb des Vereins die Türen offen, heißt es in dem Bericht.