Borussia Dortmund: Bald-BVB-Star geht es an den Kragen! Jetzt wird er sogar angezeigt

Sein Transfer war ein Vorgriff auf die Zukunft. Im Winter verpflichtete Borussia Dortmund mit Diant Ramaj überraschend einen Torwart. Überraschend deshalb, weil man mit Gregor Kobel bestens aufgestellt ist. Doch um den Schweizer gibt es längst zahlreiche Wechselgerüchte.

Ramaj gilt als künftige Nummer 1 bei Borussia Dortmund, doch noch ist seine Zeit nicht gekommen. Stattdessen verlieh ihn der BVB nach Dänemark zum FC Kopenhagen. Dort könnte ein Ausraster jetzt schwere Folgen haben!

Borussia Dortmund: Ramaj rastet aus

Rückblick auf den 13. April: An diesem Tag spielte Kopenhagen gegen Bröndby IF. Es ist DAS Derby im dänischen Fußball, immerhin ist Bröndby ein Vorort Kopenhagens. Entsprechend hitzig geht es in dieser Party immer zu. Und die Emotionen von der Tribüne übertragen sich auch auf die Spieler.

+++ Jadon Sancho: Paukenschlag um Ex-BVB-Star ganz nah – ist es in Kürze so weit? +++

So war es auch nach dem 2:1-Sieg Kopenhagens im April. Nach Abpfiff kam es zu einer Rudelbildung. Ramaj eilte dazu und ließ sich zu einem Kopfstoß gegen Bröndbys Ersatzkeeper Thomas Mikkelsen hinreißen. In der Folge erhielt die Leihgabe von Borussia Dortmund die Rote Karte und wurde für drei Spiele gesperrt.

Ärger mit der Justiz

Die Strafe ist längst abgesessen, doch jetzt könnte der Kopfstoß noch ein juristisches Nachspiel für Ramaj haben. So berichten die dänischen Medien „Voetball International“ und „bold.dk“, dass ein Vorstandsmitglied Bröndbys Strafanzeige gegen den Keeper gestellt habe. Der Grund: „öffentliche Gewalt“.

Mehr von uns gibt es hier:

Den Berichten zufolge soll ein Ermittlungsverfahren eröffnet worden sein. Der Ausgang des Ganzen ist noch offen. Das Portal „90min“ berichtet, dass Ramaj aber wohl maximal eine Geldstrafe drohen würde.

Borussia Dortmund: Im Sommer nach Deutschland?

Ob es Ramajs einziges Derby gegen Bröndby war, bleibt abzuwarten. Im Sommer könnte der Keeper ins Ruhrgebiet zurückkehren – vor allem, wenn Gregor Kobel tatsächlich in die Premier League wechseln sollte. Dann könnte der 23-Jährige schneller als gedacht seinen Posten als neuer BVB-Stammtorwart antreten.