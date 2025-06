Borussia Dortmund: Aufregung um Edin Terzic! Steht er bald wieder an der Seitenlinie?

Rund ein Jahr nach seinem Abschied von Borussia Dortmund stehen Spekulationen um Edin Terzic im Raum. Laut der Istanbuler Tageszeitung „Sözcü“ könnte der Ex-BVB-Trainer zu Fenerbahce Istanbul wechseln.

Dort soll Trainer José Mourinho nach nur einem Jahr um die Auflösung seines Vertrags gebeten haben. Ein Treffen zwischen Mourinho und Klub-Präsident Ali Koc habe den Ausschlag gegeben. Dabei sei es vor allem um die Transfer-Politik des türkischen Vizemeisters gegangen.

Borussia Dortmund: Widersprüchliche Terzic-Berichte

Medienberichten zufolge soll sich Terzic bereits in Istanbul mit Fenerbahce auf eine Zusammenarbeit geeinigt haben. Es heißt zudem, der 42-Jährige habe sich Informationen zum Kader des Klubs eingeholt.

Auch interessant: Borussia Dortmund: BVB-Flirt macht Nägel mit Köpfen – Verein ist schon informiert

Allerdings bleiben Zweifel an den Gerüchten bestehen. Laut „fussballtransfers.com“ sei ein Wechsel von Terzic zu Fenerbahce „derzeit kein konkretes Thema“. Quellen aus seinem Umfeld hätten erklärt, der frühere Trainer von Borussia Dortmund sei zwar in Istanbul gewesen, allerdings aus anderen Gründen. Details dazu wurden nicht genannt.

Terzic auch in England ein Thema

Edin Terzic ist seit seinem Abschied von Borussia Dortmund im Sommer 2024 ohne neuen Job. Seitdem wird regelmäßig über einen neuen Arbeitgeber spekuliert. Der Name Terzic taucht immer wieder in der Gerüchteküche auf. Zuletzt wurde er mit Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht. Der dortige Trainer Ange Postecoglou sitzt nach einem Erfolg in der Europa League jedoch wieder etwas sicherer im Amt.

Für Terzic bleibt die Frage, ob er bald auf die Trainerbank zurückkehrt. Eine Rückkehr zu Borussia Dortmund steht derzeit jedenfalls nicht zur Debatte. Die kommenden Wochen könnten in dieser Hinsicht Klarheit bringen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.