Borussia Dortmund: Pikantes Gerücht kommt auf! Zündelt BVB bei der Konkurrenz?

Der Showdown um die Champions League findet am Wochenende in zwei Stadien statt! Borussia Dortmund befindet sich im Fernduell mit dem SC Freiburg und Eintracht Frankfurt um eine Platzierung unter den ersten Vier. Während der BVB Kiel empfängt, spielen Freiburg und Frankfurt gegeneinander.

Für jede Menge Brisanz ist am letzten Bundesliga-Spieltag also gesorgt. Und jetzt könnte noch mehr Schärfe in den Fernkampf kommen. Denn angeblich soll sich Borussia Dortmund für einen Spieler des SC Freiburg interessieren.

Borussia Dortmund an Freiburg-Star dran

Egal wie der 34. Spieltag ausgeht – Ritsu Doan dürfte in der kommenden Saison wohl Königsklasse spielen. Der Japaner ist einer der Senkrechtstarter des SC Freiburg und schon seit Längerem Leistungsträger. Im Sommer könnte der nächste Karriereschritt warten.

Mehrere Medien, darunter „Sky“ und „Sport 1“ berichten, dass unter anderem auch Borussia Dortmund an Doan interessiert sei (hier mehr Transfergerüchte rund um den BVB lesen). Zwar steht der 26-Jährige noch bis 2027 unter Vertrag, doch derzeit sei davon auszugehen, dass er den Sportclub mit großer Wahrscheinlichkeit verlassen werde.

Doan-Knall vor wichtigem Spiel

Eine Nachricht, die der Verein aus dem Breisgau so kurz vor einem so wichtigen Spiel natürlich gar nicht gebrauchen kann – Stichwort Ablenkung. Noch brisanter macht das Gerücht, dass neben dem BVB ausgerechnet auch Eintracht Frankfurt ein Auge auf Doan geworfen haben soll. Je nach Ausgang am kommenden Wochenende könnte sich der Japaner also einen der Vereine aussuchen, die es in die Königsklasse geschafft haben werden.

Klar ist: Bei einem Transfer würde eine nicht zu verachtende Ablösesumme fällig werden. Die Rede ist von rund 20 Millionen Euro – eine Ausstiegsklause existiere laut „Sky“ nicht.

Auch wenn Frankfurt bisher eigentlich als Favorit auf einen Doan-Wechsel galt, ist Borussia Dortmund wohl in keiner schlechten Ausgangslage. Erste Gespräche mit der Spielerseite sollen schon stattgefunden haben.

Borussia Dortmund: Wieder ein Bundesliga-Transfer?

Sollte der Transfer am Ende klappen, würde der BVB wieder einmal ein Fass aufmachen. Einst echauffierten sich die Schwarzgelben, dass Bayern München ihnen in aller Regelmäßigkeit die Top-Stars klaute. Doch mittlerweile ist es vor allem der BVB, der sich immer wieder bei der Liga-Konkurrenz bedient.