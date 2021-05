Marco Reus: BVB-Kapitän straft Kritiker Lügen – winkt ihm nun diese Belohnung?

Marco Reus zeigt sich in blendender Verfassung.

Für Marco Reus und Borussia Dortmund war es eine erfolgreiche Woche. Pokalsieg und Champions-League-Qualifikation – solch ein Saisonende war im Winter kaum abzusehen.

Auch persönlich lief Marco Reus im Schlussspurt wieder zur Höchstform auf. Damit kann der BVB-Kapitän nun endlich einen Vorwurf hinter sich lassen.

Marco Reus geht in den wichtigen Spielen voran

Hinter Borussia Dortmund liegen drei extrem wichtige Spiele. Im Ligaspitzenspiel gegen Leipzig stellte man die Weichen endgültig auf Champions League. Wenige Tage später holte man gegen denselben Gegner den DFB-Pokal. Am Sonntag nutzte man dann den Frankfurt-Patzer und zog in die Königsklasse ein.

Reus beim Jubel mit Erling Haaland. Foto: imago images/Werner Schmitt

In allen drei Partien brillierte Kapitän Reus. In der Liga hatte er bereits gegen Leipzig getroffen, im Finale dann gleich drei Tore eingeleitet. Auch gegen Mainz durfte er jubeln. Nach feiner Vorarbeit von Jadon Sancho schob der Mittelfeldspieler aus kurzer Distanz zum 2:0 ein.

--------------------------

Reus‘ Statistik 20/21:

Bundesliga: 31 Spiele/7 Tore/8 Vorlagen

DFB-Pokal: 6 Spiele/2 Tore/4 Vorlagen

Champions League: 10 Spiele/1 Tor/2 Vorlagen

-------------------------

Pünktlich zu den wichtigsten Spielen der Saison präsentierte er sich in der Form, die sich viele so lange von ihm erhofft hatten. Nach seiner langen Verletzung war er nur schwer in Fahrt gekommen. Zeitweise hatte es sogar Diskussionen darum gegeben, ob er ein geeigneter Kapitän sei.

Im Laufe seiner BVB-Zeit musste er sich außerdem oft den Vorwurf gefallen lassen, in großen Spielen und wichtigen Momenten unsichtbar zu sein. Mit seinen konstant guten Leistungen der letzten Wochen und der Aufholjagd auf die Top-4 kann er diesen Vorwurf nun hinter sich lassen.

Reicht es für Marco Reus zur EM?

Mehr noch: Plötzlich steht sogar eine Rückkehr in die Nationalmannschaft im Raum. In den vergangenen Tagen hatten sich einige prominente Fußballgesichter für eine Nominierung Reus‘ ausgesprochen – darunter auch Bayern-Coach Hansi Flick.

---------------------

---------------------

Am 18. Mai will Bundestrainer Jogi Löw sein vorläufiges Aufgebot benennen. Ob Reus dazugehören wird? Für die EM 2021 braucht Löw Spieler, die den Unterschied machen können. Beim BVB hat er vergangene Woche bewiesen, dass er dazu in der Lage ist. (mh)