Borussia Dortmund: Verrücktes Detail – es zeigt, wie wichtig der BVB die letzten beiden Ligaspiele nimmt

Borussia Dortmund ist in Party-Laune. Mit einem deutlichen 4:1-Sieg sicherte sich die Mannschaft von Edin Terzic am Donnerstag zum fünften Mal in der Vereinsgeschichte den DFB-Pokal.

Viel Zeit für Feierlichkeiten bleibt allerdings nicht. Schon am Sonntag muss Borussia Dortmund gegen Mainz 05 ran. Terzic hat nun ein kurioses Detail verraten, welches zeigt, dass der BVB die Konzentration seiner Spieler bis zum Ende hochhalten will.

Borussia Dortmund: Keine Ablenkung durch die goldene Trophäe

Mit dem Gewinn des Pokals ist die Saison der Dortmunder keinesfalls gerettet. In der Liga steht in den letzten beiden Partien weiterhin die Champions League auf dem Spiel. Ablenkung kann die Borussia daher gar nicht gebrauchen.

In diesen Jahren gewann Borussia Dortmund den DFB-Pokal:

2021

2017

2012

1989

1965

Das hat den Klub zu einem drastischen Schritt veranlasst, um den Fokus schnell auf das Ligageschehen zu lenken. Während die Mannschaft am Freitag nach der langen Feier von Berlin erst nach Frankfurt und dann nach Mainz flog, nahm die goldene Trophäe einen anderen Weg.

Den Pokal werden die Dortmund-Spieler eine Woche lang nicht zu Gesicht bekommen. Foto: imago images/Norbert Schmidt

Das verriet Terzic in einer Presserunde vor dem Mainz-Spiel. Auf die Frage, wo sich der Pokal denn aktuell befinde, zeigte der Erfolgstrainer zunächst auf sein Herz und verkündete: „Hier ist er auf jeden Fall drin und da geht er auch nicht mehr raus“, sagte Terzic stolz.

„Physisch ist er in Dortmund und wird dort sicher aufbewahrt. Wir werden uns noch ganz lange an ihm erfreuen“, erklärte der 38-Jährige weiter. Der BVB hält also nichts davon, den Pokal als zusätzliche Motivation in die Kabine zu stellen. Stattdessen sollen sich die Spieler voll und ganz auf die letzten beiden Gegner konzentrieren.

Borussia Dortmund mit der großen Chance gegen Mainz

Ausgerechnet dank des absteigenden Revierrivalen hat Borussia Dortmund schon gegen Mainz die Chance, die Qualifikation für die Königsklasse unter Dach und Fach zu bringen. Schalke besiegte Eintracht Frankfurt mit 4:3.

Mit einem Sieg hätte der BVB vier Punkte Vorsprung auf die Hessen und könnte nicht mehr eingeholt werden. Verliert auch der VfL Wolfsburg noch gegen Leipzig, wäre Dortmund sogar Dritter. Dann könnte man ganz entspannt in die letzte Woche gehen und am Ende der Saison ausgiebig feiern – dann mutmaßlich auch wieder mit dem Pokal. (mh)

