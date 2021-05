Borussia Dortmund: Dreiste Fan-Aktion treibt Bayern-Fans zur Weißglut – „Pfui, wie ekelhaft!“

Die BVB-Fans sorgen für Ärger in München!

Der Jubelrausch von Borussia Dortmund ist bis nach München vorgedrungen.

Mit einer dreisten Aktion haben unbekannte Fans von Borussia Dortmund beim BVB-Anhang für Lacher gesorgt – aber sicher auch für schäumende Wut bei den Fans von Bayern München.

Eine Flagge von Borussia Dortmund mitten im Herzen von München sorgt für Ärger. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com/dpa

Borussia Dortmund: Unbekannte hissen BVB-Flagge auf Münchener Marienplatz

In der Nacht zu Samstag wurde mitten in München eine riesige BVB-Flagge gehisst. Nicht irgendwo, sondern auf dem berühmten Marienplatz in der Altstadt. Dort, wo die Bayern üblicherweise ihre Titel feiern.

„Fast mehr los, als sonst bei den Meisterfeiern da“

Der RTL-Kommentator und glühende BVB-Fan Heiko Waßer teilte am Freitag ein Video davon auf Twitter. „Fast mehr los, als sonst bei den Meisterfeiern da“, spottet er über die lahmen Titelpartys des Seriensiegers FCB.

Marco Reus reißt den Pokal nach oben. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Der ein oder andere Passant dürfte zunächst an eine Fahne der Stadt München gedacht haben – denn auch die ist schwarzgelb. Doch das Logo von Borussia Dortmund in der Mitte war unübersehbar.

Welcher Strolch nach dem Triumph im DFB-Pokal für die Aktion verantwortlich war, ist nicht bekannt. Allzu lange dürfte das gute Stück dort auch nicht gehangen haben. Seine Wirkung hat es aber erreicht.

Die Bayern-Fans sind sauer. „Pfui, wie ekelhaft!“, schreibt ein Anhänger des Rekordmeisters unter das Video von Heiko Waßer. Die BVB-Fans lachen sich dagegen ins Fäustchen.

Hier einige Reaktionen im Netz:

Steht dem Marienplatz ganz gut!

Sehr, sehr geil! Ich war es leider nicht.

Genial

Hahaha.. ja.. Titel feiern, das können die in München besonders gut!

Eine Flagge von Borussia Dortmund im Herzen von München sorgt für Ärger. Foto: dpa

Dortmund schafft es auch in die Champions League

Sportdirektor Michael Zorc platzte am Rande der Begegnung der Kragen. Von einem Thema hat er endgültig genug.

Der BVB feierte seinen Pokalsieg. Foto: dpa

