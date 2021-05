Borussia Dortmund: „Schuldigung“ – Bellingham kassiert deutliche Ansage vom BVB

Der fünfte Titel im DFB-Pokal – bei Borussia Dortmund wurde ausgiebig gefeiert.

Der Abpfiff des 4:1 gegen Leipzig war der Auftakt zu einer langen Partynacht bei Borussia Dortmund. Shootingstar Jude Bellingham war aber offensichtlich nicht nur nach Feiern zumute – und bekam dafür gleich mal eine Ansage seines Vereins.

Borussia Dortmund: Bellingham auf Instagram „erwischt“

Nach der Siegerehrung starteten die Profis des BVB durch. Noch auf dem Feld ließ sich jeder Akteur der Dortmunder mit dem Pokal fotografieren, um sich ein Erinnerungsbild zu sichern. Über die sozialen Netzwerke gab es anschließend auch einige Einblicke aus der Kabine.

Auch die Social-Media-Abteilung des BVB war an diesem langen Abend aktiv. Auf Instagram postete der Pokalsieger beispielsweise Bilder, die unter anderem Mats Hummels, Dan-Axel Zagadou oder Erling Haaland mit der Trophäe zeigen – da war es schon weit nach Mitternacht.

Zu einer Uhrzeit, bei der man meinen könnte, dass die Dortmunder Spieler keine anderen Sorgen als ihre Party hätten, nahm sich Bellingham allerdings die Zeit, um einen Kommentar zu verfassen. „King Mats“, schrieb er und machte damit seine Wertschätzung für den Vizekapitän deutlich.

Vom Verein handelte er sich dafür eine deutliche – wenn auch vermutlich scherzhaft gemeinte – Anweisung ein. „Pack dein Handy weg und feiere, Junge“, antwortete der BVB dem jungen Engländer. Der sah seinen Fehler auch sofort ein und schrieb: „Schuldigung“.

Schlagabtausch zwischen BVB und Bellingham belustigt Fans

Bei den Fans von Borussia Dortmund sorgte dieser Schlagabtausch zu später Stunde für Erheiterung. Viele reagierten mit Lachsmileys und wünschten Spieler und Verein noch eine schöne Feier. „Einfach sympathisch der Junge“, befand ein Fan.

Wie lange das schwarzgelbe Treiben am Ende anhielt, ist nicht überliefert. Bereits am Freitag geht es für den BVB-Tross weiter. Nach dem Triumph in Berlin wartet am Sonntag in der Bundesliga dann der FSV Mainz 05.

Borussia Dortmund: Auch Haaland fällt auf

Borussia Dortmund: Terzic schockt mit Zukunftsaussage

