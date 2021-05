Borussia Dortmund: Fans lachen sich bei diesem Video tot – „Restalkohol vs. Restalkohol“

Erwartet die Fußballfans am Sonntagabend das Duell zweier müder Party-Mannschaften? Beim Spiel zwischen Mainz 05 und Borussia Dortmund geht es für die Schwarzgelben darum, die Champions League klarzumachen.

Währenddessen hat der Gegner von Borussia Dortmund bereits die Feierlichkeiten zum Klassenerhalt eingeläutet. Ein Video erheitert nun die Fangemeinde und lässt diese daran zweifeln, dass die Partie zu einem fußballerischen Leckerbissen wird.

Borussia Dortmund: Mainz 05 feiert Klassenerhalt im Teamhotel

Obwohl die Mainzer wegen der Dortmunder Finalteilnahme erst am Sonntag spielen, konnte bereits am Samstag gefeiert werden. Weil Augsburg Bremen schlug und Bielefeld zeitgleich nur Remis gegen Hoffenheim spielte, bleiben die 05er auch im kommenden Jahr in der ersten Liga.

Im Hinspiel trennten sich die Mannschaften 1:1. Foto: imago images/Poolfoto

Eine unglaubliche Rettung, die nach nur sieben Punkten aus der Hinrunde wohl kaum einer für möglich gehalten hätte. Dementsprechend groß war der Jubel. Und ungeachtet der Partie gegen den BVB scheint die Feier etwas ausgeartet zu sein.

Einige Stunden vor dem Anpfiff teilten die Mainzer ein Video, welches noch aus der Spielerzeit des heutigen Trainers Bo Svensson stammt. Dort fragt er – vermutlich ebenfalls nach einer Klassenerhalts-Feier – sichtlich angeschlagen nach einer Cola.

Dazu schreibt der Klub: „Aua im Kopf und trotzdem soooo Bock auf heute Abend!“ Daraufhin schaltet sich der BVB ein. Die Dortmunder ihrerseits hatten am Donnerstag ausgiebig den Pokalsieg gefeiert und waren anschließend zum Bundesligaspiel aufgebrochen.

„Cola, na klar …“, schrieben die Schwarzgelben inklusive Lachsmiley und schickten gleich hinterher: „Haben auch Bock bis gleich!“

Fans scherzen über den Zustand beider Mannschaften

Die Fans amüsierte der Austausch sichtlich. Viele scherzten über den Zustand beider Mannschaften und ob irgendjemand in der Lage sein würde, vernünftig Fußball zu spielen. Dass auf beiden Seiten das ein oder andere alkoholische Getränk zu viel geflossen sein könnte, nehmen sie als Anlass für Witzelein:

„Beide Mannschaften 2 Promille, Sonntags… KREISLIGA“

„Restalkohol vs. Restalkohol“

„Das wird ne Party.“

„Was für Cola. Konter-Bier ist angesagt.“

„Prost Männer“

„Letztes Jahr als Dortmund durch war, haben wir euch den Sieg gegönnt für den Klassenerhalt. Gönnt uns bitte den Sieg heute.“

Während die Mainzer durch sind, kann Borussia Dortmund mit einem Sieg die Qualifikation für die Champions League klarmachen. Ob im Anschluss an das Spiel gleich die nächste Party steigt, kann du hier verfolgen >>> (mh)