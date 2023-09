Mega-Wirbel um Erling Halaand! Berater-Enthüllung über Ex-BVB-Star lässt alle aufhorchen

Der BVB-Abgang von Erling Haaland schlug riesige Wellen. Ganz Europa jagte den Wunderstürmer, am Ende holte sich Manchester City den Zuschlag. Ganz zum Leidwesen anderer Topklubs. Real Madrid kämpfte bis zum Schluss, zog dann aber den Kürzeren.

Nur eine vorübergehende Transferpleite? Plötzlich keimt das Gerücht auf, der Ex-BVB-Star könnte per Vertragsklausel schon nächsten Sommer weiterziehen. Das wird von der Beraterin von Erling Haaland nun heftig befeuert.

Erling Haaland: Transfer-Wirbel bahnt sich an

Vor Dortmund, in Dortmund und nach Dortmund wurde immer wieder deutlich: Haaland verfolgt einen strikten Karriere-Plan und lässt sich von nichts und niemandem davon abbringen. Mit seinem Vater und seinen Agenten lotet er immer wieder aus, was ihn nach vorne bringt. Auch seinen aktuellen Arbeitgeber lässt er dabei kaum mitsprechen. Diese leidvolle Erfahrung musste auch Sebastian Kehl machen.

Haaland hat die Dinge gern selbst in der Hand. Dafür sorgte er beim BVB mit der Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, die er 2022 auch zog. Er selbst entschied, wohin er für eine festgeschriebene Ablösesumme gehen wollte. Nun kocht die Gerüchteküche. Hat der Norweger eine solche Klausel auch in Manchester vereinbart?

„Unsere Spieler sollen ihr Schicksal selbst in den Händen halten“

Rafaela Pimenta, Nachfolgerin des verstorbenen Mino Raiola als Haaland-Agentin, befeuert dieses Gerücht nun massiv. Im Rahmen der Champions-League-Auslosung sprach sie im spanischen Fernsehen über eine angebliche Ausstiegsklausel. Dem Sender „La Sexta“ sagte sie: „Es ist noch sehr früh und als Anwältin darf ich nicht über Vertragsinhalte reden. Aber eine offene Tür kann viel bedeuten. Uns ist wichtig, dass unsere Spieler ihr Schicksal selbst in den Händen halten.“

Das sorgt jetzt für Mega-Wirbel. Die Aussagen von Pimenta klingen schwer danach, dass er wie bei Borussia Dortmund eine Ausstiegsklausel besitzt. Erst vor einigen Monaten hatte die Beraterin gesagt: „Es gibt die Premier League und dann gibt es noch Madrid. Real hat etwas Eigenes, ist ein Traum für jeden Spieler.“ Auch Erling Haaland soll die Entscheidung gegen die „Königlichen“ im letzten Jahr sehr schwer gefallen sein.

TV-Experte und Malaga-Boss Fernando Sanz hatte erst kürzlich behauptet, die Klausel zu kennen. „Es gibt eine Ausstiegsklausel für das zweite Jahr mit sehr vorteilhaften Konditionen für Real Madrid“, sagte er gegenüber „La Sexta“. Zieht Haaland nach nur zwei Jahren erneut weiter?

Auf die Einhaltung seiner Verträge hat der Stürmer seit jeher nicht viel gegeben. Sieht er eine Chance, ergreift er sie auch. Mit City hat er im ersten Jahr bereits alle erstrebenswerten Pokale gewonnen. Auch wenn es Manchester nicht gefallen dürfte: Der nächste irre Poker um Erling Haaland könnte schon vor der Tür stehen.