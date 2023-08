Erling Haaland: Krasse Wende beim Ex-BVB-Star – DIESE Abweisung ist er überhaupt nicht gewohnt

Er trifft am laufenden Band, die Fans liegen ihm zu Füßen – bisher verlief Erling Haalands Fußballkarriere wie im Traum. Egal bei welchem Klub, der Norweger erwies sich stets als Tormaschine.

Wohl kaum ein Verein würde sich dagegen wehren, Erling Haaland unter Vertrag zu nehmen. Erfolg und Tore sind quasi garantiert. Doch jetzt gibt es eine krasse Wende um den Superstar von Manchester City.

Erling Haaland auf dem Gipfel

Er ist zwar erst 23 Jahre alt, trotzdem hat der Ex-BVB-Stürmer im Klubfußball schon fast alles erreicht. Die Citizens schoss er vergangene Saison zum Triple-Gewinn. Dabei stellte der Stürmer zahlreiche Rekorde auf, die wohl noch lange Bestand haben werden.

Auch zum Saisonstart in der Premier League zeigt sich Erling Haaland schon wieder in Baller-Laune und traf doppelt. Man fragt sich, wohin es für ihn in seiner Karriere noch gehen soll. Vereinstechnisch galt Real Madrid stets als eine festeingeplante Station. Jetzt aber die Wende.

Real schaltet einen Gang zurück

Als Haalands Abgang von Borussia Dortmund vergangenen Sommer anstand, galt Real neben Manchester als Top-Favorit auf eine Verpflichtung. Vielfach war zu hören, dass er gerne in Spanien bei den Königlichen kicken wolle. Und auch der Verein selbst hätte natürlich nicht nein gesagt. Weil man sich aber erst auf Kylian Mbappe konzentrierte, der dann nicht kam, ging ihnen Erling Haaland durch die Lappen.

Ein Fehler, den die Bosse eines Tages unbedingt korrigieren wollen – dachte man. Wie die „Marca“ nun aber enthüllt, will man den Norweger gar nicht mehr, zumindest nicht um jeden Preis. Zwar beobachte man die Situation weiterhin. Doch ein Transfer werde nur geschehen, wenn dies wirtschaftlich logisch sei. Der Tenor: Real Madrid kann auch ohne Haaland fortbestehen.

Erling Haaland: Ungewohnte Reaktion

Für den Ex-Dortmunder eine ungewohnte Lage. Denn bisher wollte ihn immer jeder Verein, koste es was es wolle. Ein Wechsel von Manchester nach Madrid dürfte damit erstmal vom Tisch sein. Denn die Citizens würden sicherlich eine astronomische Summe für ihren Erfolgsgaranten aufrufen.