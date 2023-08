Jude Bellingham lässt BVB-Fans verzweifeln – seine Worte schmerzen extrem

Jude Bellingham entwickelt sich schon in seinen ersten Wochen zu DEM Spieler bei Real Madrid. Der Ex-BVB-Star liefert eine Gala-Vorstellung nach der anderen ab und überragt im Auswärtsspiel bei UD Almeria einmal mehr. Er ist schon jetzt einer der wichtigsten Akteure bei den Königlichen.

Das dürfte bei Borussia Dortmund wohl durchaus Wehmut auslösen. Jude Bellingham präsentiert sich in einer herausragenden Form, die man so in der vergangenen Saison beim BVB selten zu sehen bekam. Das weiß auch der Brite selbst.

Jude Bellingham: „Jetzt schon 10-mal besser“

Nachdem Bellingham schon im ersten Pflichtspiel für Real überzeugen konnte und einen Treffer erzielte, setzte er bei seiner zweiten Partie noch einen drauf. Beim 3:1-Auswärtssieg bei UD Almeria gelangen dem Ex-Dortmunder zwei Tore und eine Vorlage. Nach einem frühen Rückstand war er derjenige, der die Partie drehte und den Königlichen so den zweiten Sieg im zweiten Spiel bescherte.

„Als Kind habe ich die Comebacks von Real Madrid oft im Fernsehen gesehen“, erklärte Bellingham nach der Partie gegenüber „Real-TV“. „Ich erinnere mich, dass ich dachte: ‚Sie werden es nicht schaffen‘, und am Ende taten sie es trotzdem. Jetzt bin ich hier und sehe es. Zu keinem Zeitpunkt habe ich gedacht, dass wir verlieren würden. Ich habe in die Gesichter meiner Teamkollegen geschaut und es gab keine Panik“, so Bellingham.

„Ich denke, ich bin als Spieler schon jetzt zehnmal besser als in der vergangenen Saison. Hier lerne ich von den besten Spielern und sauge alles auf. Das Niveau hier ist so hoch“, betonte der Mittefeld-Star nach der Partie.

Diese Worte dürften die BVB-Fans schmerzen. Schließlich tat der Abgang an sich schon extrem weh. Dazu konnte Bellingham aufgrund von Knie-Problemen in der vergangenen Saison nicht immer hundert Prozent geben – vor allem in der Rückrunde schwankten seine Leistungen immer wieder. Mit einem komplett fitten Bellingham wäre die Saison womöglich anders ausgegangen.

Großes Lob von Acelotti

Dass Bellingham schon jetzt einen enormen Einfluss bei Real Madrid hat, freut natürlich auch seinen Trainer. Ancelotti ist mit den ersten Wochen des Neuzuganges sehr zufrieden und lobte den Ex-BVB-Star nach dem Almeria-Spiel einmal mehr. „Es geht um die Reife des Spielers und die Persönlichkeit, die er hat. Er war drei Jahre in Deutschland. Das sind die Gründe, warum er sich so gut an die Liga und unseren Spielstil anpasst. Er macht es herausragend“, betonte der Italiener.

Auch Teamkollege Vinicius Jr. zeigte sich glücklich, Bellingham im Team. Der Brasilianer erklärte nach dem zweiten Spiel, dass man sich auf die Leistung des Briten verlassen könne und dass er der Mannschaft viel geben kann. Ich hoffe, dass es wie meine Verbindung zu Karim sein kann, die uns viele Tore und viele Vorlagen und guten Fußball beschert hat“, so der Flügelstürmer über die Beziehung zu Bellingham.