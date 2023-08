Jude Bellingham muss Schock verkraften – zerplatzen alle seine Träume?

Seine ersten Wochen bei den Königlichen laufen nach Maß. Schon in der Vorbereitung überzeugte Jude Bellingham mit starken Leistungen. Daran knüpfte er auch im ersten Liga-Spiel der Saison an. Der Ex-BVB-Star erzielte gleich in der ersten Partie seinen ersten Pflichtspieltreffer für Real und trug so einen wichtigen Teil zum 2:0-Sieg gegen Bilbao bei.

Doch neben dem Treffer und dem Auftaktsieg gab es rund um das erste Spiel für Jude Bellingham und Real Madrid gleich zwei enorm bittere Nachrichten. Denn zwei Teamkollegen und wichtige Teile der Mannschaft verletzen sich schwer und fallen nun lange aus.

Jude Bellingham: Courtois und Militao mit Kreuzbandriss

Binnen drei Tage muss Real Madrid schon den zweiten herben Verlust beklagen. Am Donnerstag (10. August) riss sich Stammkeeper Thibaut Courtois im Training das Kreuzband. Der Belgier zählt zu den besten Torhütern der Welt und ist seit Jahren ein starker Rückhalt im Real-Tor. In den kommenden Monaten werden die Königlichen auf die Fähigkeiten von Courtois verzichten müssen.

Ähnlich steht es auch um Eder Militao. Nur drei Tage nach der Courtois-Verletzung zog sich der Brasilianer im ersten Spiel der Saison die gleiche Verletzung zu. Der Innenverteidiger knickte in einem Laufduell mit Bilbao-Star Oihan Sancet unglücklich um und musste nach nur 50 Minuten ausgewechselt werden.

„Nach den Tests, die an unserem Spieler Éder Militão durchgeführt wurden, wurde bei ihm ein Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie diagnostiziert. Der Spieler wird in den nächsten Tagen operiert werden“, erklärte der Verein am nächsten Tag. Somit werden Courtois und Militao in den kommenden Monaten gemeinsam an der Reha arbeiten. Für Real und das Team von Carlo Ancelotti sind das gleich zwei herbe Rückschläge – und das schon so früh in der Saison.

Kepa kommt als Courtois-Ersatz

Doch die Verantwortlichen der Madrilenen reagierten umgehend und holten nur wenige Stunden nach der schweren Verletzung von Courtois einen Ersatz für den Belgier. Kepa Arrizabalaga kommt auf Leihbasis vom FC Chelsea und soll Courtois vertreten bis dieser wieder fit ist. Kepa wechselt für ein Jahr nach Madrid und wird so neuer Teamkollege von Jude Bellingham. Real besitzt jedoch keine Kaufoption, der Keeper wird im nächsten Sommer nach London zurückkehren.

Damit machten die Real-Bosse auch dem FC Bayern einen dicken Strich durch die Rechnung. Denn der deutsche Rekordmeister wollte Kepa ebenfalls verpflichten. Manuel Neuer fehlt den Münchenern noch länger als gedacht und man möchte nicht alles auf Sven Ullreich setzen. Doch Kepa entschied sich für Real und gegen Bayern.