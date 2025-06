Harry Kane: Wechsel macht alle glücklich – Topklub am Ziel seiner Träume

Harry Kane ist weltweit bekannt für viele Tore. Aber auch für seinen unglaublichen Titel-Fluch. Mit der Meisterschaft des FC Bayern München ist der nun offiziell gebrochen. Der Superstar kann doch Trophäen gewinnen!

Dafür musste er erst Tottenham Hotspur verlassen. Mit dem englische Topklub jagte er ein Jahrzehnt lang vergeblich einem Titel hinterher. Doch sind auch die „Spurs“ am Ziel ihrer Träume. Ohne Harry Kane können auch die Londoner endlich jubeln.

Harry Kane und Tottenham feiern endlich Titel

Eine titellose Saison für Bayern München? Eine absolute Rarität. Dass das ausgerechnet nach der Verpflichtung von Megastar Harry Kane passierte, grenzt schon fast an Hohn. Viele waren sich sicher: Auf dem Stürmer lastet ein Titel-Fluch. Obwohl er Tore wie am Fließband schießt, war der Algarve-Cup mit Englands U17-Nationalmannschaft die einzige Trophäe, die er jemals in den Himmel recken durfte. Doch nun ist das Drama endlich beendet. Mit 31 Jahren holte der Brite in dieser Saison mit der Deutschen Meisterschaft endlich seinen ersten großen Titel (hier mehr).

+++ FC Bayern München: Nach großer Verabschiedung – Müller spricht über Zukunft +++

Doch das blieb nicht der einzige Bann, der in dieser Saison endlich brach. Auch Kanes Ex-Klub Tottenham Hotspur, mit dem er zehn Jahre lang verzweifelt der Silberware hinterherjagte, ist nun endlich erlöst. Seit über 30 Jahren ist den Nord-Londonern kein großer Titel mehr gelungen. Ausgerechnet ohne ihren Superstar Harry Kane konnten sie nun ebenfalls den Fluch brechen.

Auch Hotspur darf endlich jubeln

Am Donnerstag besiegten die „Spurs“ im rein englischen Finale Manchester United (1:0) und holten mit der Europa League endlich einen bedeutenden Pokal. Im Siegesrausch trudelte auch eine Nachricht vom Ex-Stürmer ein. Kane meldete sich mit einem „Congratulations“ bei den ehemaligen Kollegen.

Mehr aktuelle News:

So hat der Mega-Wechsel am Ende alle glücklich gemacht. Harry Kane kann ohne Tottenham endlich Titel gewinnen und auch die „Spurs“ mussten erst ihren besten Spieler abgeben, um einen Erfolg feiern zu dürfen. Womöglich sieht man sich nun in der Champions League wieder.