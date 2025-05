FC Bayern München: Nach großer Verabschiedung – Müller spricht über Zukunft

Die letzten Wochen von Thomas Müller beim FC Bayern München stehen bevor. Der Vertrag der Klub-Legende wird nicht verlängert. Doch an ein Karriereende ist noch nicht zu denken.

Wohin es den gebürtigen Bayern zur neuen Saison ziehen wird, ist nicht bekannt. Italien, Türkei, USA, England… die Liste an potenziellen Zielen von Müller ließe sich derzeit wohl noch viel weiter führen. Nun plaudert die Vereinsikone des FC Bayern München über seine Zukunftspläne aus.

FC Bayern München: Müller witzelt – „Schon Englisch gelernt“

Die Spekulationen um Müllers Zukunft sind groß. So recht beteiligen möchte sich der Weltmeister von 2014 an diesen jedoch nicht. Im Interview mit „Sky“ ließ er das jetzt wissen – und das auf die typische Müllersche Art und Weise: „Tendenziell bin ich auch bewusst sehr open-minded. Aber Englisch hab ich auf jeden Fall schon ein bisschen gelernt – jetzt durch Harry Kane, Eric Dier und der Trainer spricht Englisch mit uns. Aber ist natürlich alles mehr ‚British English‘. Also vielleicht gehts auch auf die Insel.“

Ganz ernst zu nehmen sind die Aussagen Müllers natürlich nicht. Dennoch zeigen sie: Von einer finalen Entscheidung scheint der Spieler derzeit noch weit entfernt zu sein. Viel mehr will sich Müller bei seinem ersten und wohl letzten Wechsel auf Profiebene Zeit lassen: „Ich war nie der Typ, der gesagt hat: ‚Okay, das ist jetzt meine einzige Idee und das machen wir so‘.“

Bleibt Müller direkt in den USA?

Auch auf Nachfrage, ob Müller bei der bevorstehenden Klub-WM in den USA denn schonmal seine neue sportliche Heimat erkunden könnte, blieb Müller gelassen: „Klar höre ich mich auch in den USA um“, sagte der Offensivspieler nur. Ein konkretes Angebot sei aber noch nicht eingegangen.

Letztendlich wird es wohl noch eine Weile dauern, bis in der Wechsel-Causa um Müller Vollzug zu vermelden ist. Bis dahin dürften die Spekulationen jedoch kaum abreißen.