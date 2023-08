Borussia Dortmund: Heftige Kehl-Kritik beim Auftakt – DAS macht ihn richtig sauer

Borussia Dortmund startet mit einem 1:0-Erfolg in die neue Bundesliga-Saison. Der Vizemeister setzt sich in einem knappen Spiel mit etwas Glück gegen Köln durch. Ein wichtiges Zeichen auch nach München, nicht gleich wieder mit Rückstand hinterherzuhecheln.

Bei Borussia Dortmund weiß man, wie lang und hart die anstehende Saison wird. Auch deshalb sorgt eine Spielansetzung derzeit für jede Menge Frust. Sebastian Kehl kritisiert die Situation deutlich.

Borussia Dortmund: Streit mit DFB

Mittlerweile sind die Bundesliga-Partien bis zum achten Spieltag zeitgenau terminiert. Für Frust sorgt bei der Borussia momentan das Duell mit Werder Bremen. Dieses findet am 20. Oktober, einem Freitag, um 20.30 Uhr statt. Was stört Kehl und Co. aber an der Situation

Kurz zuvor ist die Deutsche Nationalmannschaft auf großer USA-Tour. In der Nacht auf den 18. Oktober bestreitet die DFB-Auswahl noch ein Testspiel gegen Mexiko. Von Borussia Dortmund könnten bis zu acht Spieler mit auf dieser Reise sein. Anschließend hätten sie nur wenig Zeit zum Regenerieren und Zurückfliegen, ehe es schon wieder mit dem BVB weitergeht. Auch der Jetlag ist ein Thema. Training nach zwei Wochen Länderspielpause mit den Dortmunder Kollegen wird ebenfalls knapp.

Kehl angefressen

Deshalb zeigte sich Sebastian Kehl am Mikrofon von Sky äußerst angefressen. „Die Ansetzung ist nicht glücklich, vor allem für uns nicht, weil wir am Freitagabend spielen“, sagte der Sportdirektor.

Mit DFB-Sportdirektor Rudi Völler „habe ich das Thema schon oft besprochen“, erklärte er. Doch eine Lösung des Problems wird es mutmaßlich nicht geben. „Die Ansetzung hätte man besser legen können von beiden Seiten“, meckerte der 43-Jährige daher.

Borussia Dortmund: Gibt es eine Lösung?

Ob sie einen Lösungsansatz des Problems diskutiert haben, beantwortet Kehl nicht. Dass die DFL das Spiel jedoch verschiebt, scheint unwahrscheinlich. Zumal man heute auch noch nicht weiß, ob wirklich so viele Spieler des BVB wie befürchtet nominiert werden.