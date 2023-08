Champions-League-Auslosung im Live-Ticker: Bayern und BVB drohen Hammer-Gruppen

Die neue Fußball-Saison ist in Europas Topligen bereits gestartet und schon bald werden die Fans auch wieder die beliebte Champions-League-Hymne hören.

Am Donnerstag (31. August) findet vorab die Auslosung der Gruppenphase der Champions League statt. Mit dem FC Bayern, Borussia Dortmund, Union Berlin und RB Leipzig sind gleich vier deutsche Teams vertreten.

Champions-League-Auslosung im Live-Ticker

Gegen wen müssen die vier deutschen Teams in der Gruppenphase der Königsklasse ran? Bekommen sie es mit dicken Brocken zutun oder haben sie Losglück? Alle Infos zur Auslosung der Champions League gibt es im Live-Ticker!

Gruppen-Auslosung: Töpfe

Topf eins: Manchester City, FC Barcelona, FC Bayern München, Paris Saint-Germain, SSC Neapel, FC Sevilla, Benfica, Feyenoord Rotterdam

Topf zwei: Real Madrid, Manchester United, Inter Mailand, Borussia Dortmund, Atlético Madrid, RB Leipzig, FC Porto, FC Arsenal

Topf drei: AC Mailand, Red Bull Salzburg, Lazio Rom, Shakhtar Donetsk, Roter Stern Belgrad, Sporting Braga, PSV Eindhoven, FC Kopenhagen

Topf vier: Union Berlin, RC Lens, Newcastle United, Galatasaray, Celtic Glasgow, Real Sociedad, Royal Antwerpen, BSC Young Boys

10.10 Uhr: Es ist die letzte CL-Saison mit dem Modus von acht Vierer-Gruppen. Ab der kommenden Spielzeit 2024/25 wird auf einen anderen Modus gewechselt, der mit einer Ligaphase beginnt und dann aus 36 statt der üblichen 32 Mannschaften besteht. Es ist heute also auch das letzte Mal, dass die Gruppenphase der Königsklasse, so wie wir sie bisher gesehen haben, ausgelost wird.

9.45 Uhr: Die Termine für die Gruppenphase stehen dagegen schon fest. Der 1. Spieltag ist am 19. und 20. September. Am 12. und 13. Dezember finden die letzten Spiele statt. Noch am 18. Dezember wird dann das Achtelfinale ausgelost. Wie viele deutsche Mannschaften dann noch dabei sein werden?

8.20 Uhr: Die Auslosung der Gruppenphase der Champions League gibt es bei DAZN, skysport.de, beim ZDF oder auf der Webseite der UEFA im Stream zu sehen.

7.15 Uhr: Wie läuft die Auslosung ab? Zuerst wird aus Topf eins jeder Klub einer Gruppe zugelost. Anschließend dann die Teams aus Topf zwei und die Prozedur wird so fortgeführt. Wichtig dabei: Es wird keine nationalen Duelle geben. Das ist erst ab dem Viertelfinale möglich. Zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr dürfte die Auslosung beginnen. Vorher wird es einige Preisverleihungen geben.

6.33 Uhr: Die Lostöpfe stehen seit Mittwoch (30. August) endgültig fest. Denn die letzten sechs Tickets mussten in der Qualifikation noch vergeben werden. Vier deutsche Teams sind dabei: FC Bayern (Topf eins), Borussia Dortmund und RB Leipzig (Topf zwei) sowie Debütant Union Berlin (Topf vier). Allen Teams droht dabei eine Hammer-Gruppe!

Donnerstag, 31. August, 6.02 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen! Heute steht um 18 Uhr die Auslosung der Gruppenphase der UEFA Champions League an. Im Live-Ticker bleibst du immer auf dem Laufenden.