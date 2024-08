Borussia Dortmund: Neues Sturm-Talent? ER könnte ein Thema werden

Bei Borussia Dortmund steht in diesem Sommer ein großer Umbruch im Sturm an. Nach dem Abgang von Niclas Füllkrug droht dem BVB jetzt auch noch der Verlust von den beiden Sturm-Talenten Paris Brunner und Youssoufa Moukoko.

Sollten tatsächlich beide Sturm-Juwele den BVB in diesem Sommer noch verlassen, könnte Dortmund auf dem Transfermarkt noch einmal zuschlagen. Dabei könnte der Blick von Borussia Dortmund in die 2. Bundesliga gehen. Dort spielt ein junges deutsches Sturm-Talent, das in die Fußstapfen von Brunner und Moukoko treten könnte.

Borussia Dortmund droht Abgang von Moukoko und Brunner

Noch stehen Brunner und Moukoko beim BVB unter Vertrag, doch ein Abschied beider Sturm-Talente rückt näher. Brunner hat nach wie vor kein neues Arbeitspapier unterschrieben und soll sich laut übereinstimmenden Medienberichten bereits mit AS Monaco einig sein.

Moukoko hat zuletzt über seinen Berater deutlich gemacht, dass er den BVB in diesem Sommer verlassen will. Er soll bereits eine Einigung mit Olympique Marseille erzielt haben. Ein Wechsel könnte in den kommenden Wochen endgültig über die Bühne gehen.

Füllkrug ist weg, Moukoko und Brunner sind auf dem Sprung und auch Sebastien Haller wird mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Mit Serhou Guirassy ist der neue Top-Stürmer da, außerdem soll Maximilian Beier kommen. Da wäre im Angriff von Borussia Dortmund aber auch noch Platz für ein junges Talent.

ER könnte der Nachfolger werden

Gut möglich, dass der BVB nochmal auf die Suche geht, wenn Moukoko und Brunner gehen. Der Blick könnte dabei nach Hannover gehen. Dort spielt mit Nicolo Tresoldi ein extrem vielversprechendes Sturm-Talent.

Der 19-Jährige steht schon seit zwei Jahren zum Profi-Kader von Hannover 96. In der vergangenen Saison erzielte er in 30 Spielen sieben Tore und drei Vorlagen – und auch diese Saison startete der Angreifer mit einem Tor und einer Vorlage. In der U21-Nationalmannschaft ist Tresoldi, der in Italien geboren ist, der direkte Konkurrent von Youssoufa Moukoko.

Tresoldi ist noch bis 2026 an Hannover 96 gebunden. Allerdings soll der Zweitligist bereit sein, den 19-Jährigen bei einem lukrativen Angebot ziehen zu lassen. Möglicherweise wird er für den BVB in dieser Transferphase nochmal interessant.