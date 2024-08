Borussia Dortmund muss Sturm-Pläne über den Haufen werfen – plötzlich kommt alles anders

Dass bei Borussia Dortmund immer Sommer einige Veränderungen anstehen würden, war klar. Dass der Umbruch im Sturm der Schwarzgelben aber so groß ausfallen würde, damit hätte wohl kaum jemand gerechnet.

Borussia Dortmund musste seinen Sturm-Plan bereits über den Haufen werfen. Und selbst mit der Verpflichtung von Maximilian Beier ist es wohl noch nicht getan. Beim BVB wird sich wohl noch mehr tun.

Borussia Dortmund: Alles neu im BVB-Sturm

Ursprünglich sah der Sturm-Plan von Borussia Dortmund vor, Sebastien Haller abzugeben und Serhou Guirassy zu holen. Die Verpflichtung von Guirassy konnte der BVB bereits frühzeitig eintüten, Haller ist noch da.

Derweil hat sich aber noch viel mehr getan: Niclas Füllkrug ist weg. Der Angreifer wechselte für fast 30 Millionen Euro zu West Ham United. Ein Angebot, was der BVB nicht ausschlagen konnte. Ein Ersatz ist auch schon gefunden: Maximilian Beier soll kommen, die Verhandlungen laufen.

+++ Borussia Dortmund: Rothe-Abgang offiziell! DIESES Detail lässt die BVB-Fans aufatmen +++

Aber damit längst noch nicht genug: Youssoufa Moukoko plant seinen Abschied, er will weg. Mit Olympique Marseille soll es bereits eine Einigung geben und auch der LOSC Lille ist interessiert. Gleiches gilt offenbar auch für Paris Brunner. Der 18-Jährige strebt einen Wechsel zur AS Monaco an.

Damit würde der BVB – wenn die Transfers alle klappen – mit Serhou Guirassy, Maxi Beier und Sebastien Haller in die neue Saison geben. Weiterhin möglich scheint ein Abgang von Haller. Der Stürmer kam 2022 für 31 Millionen Euro, fand nach seiner Krebserkrankung aber nie wieder richtig zur alten Form zurück. Er kann oder soll sogar gehen. Loses Interesse gibt es aus der Türkei und vom FC Sevilla.

Das könnte dich auch interessieren:

BVB muss wohl nochmal nachlegen

Ob Haller geht oder nicht, der BVB braucht wohl so oder so noch einen Ersatz. Wenn Moukoko und Brunner gehen, fehlt das Sturmtalent. Im Unterbau gibt es zwar das ein oder andere Talent, in ihrer Entwicklung sind sie aber noch nicht so weit, dass sie zu den Profis stoßen könnten. Hinzukommt, dass Neuverpflichtung Guirassy mit einer Knieverletzung noch länger ausfällt.

Also: Selbst wenn Beier kommt, dürfte sich Borussia Dortmund auf dem Transfermarkt nach weiteren jungen Sturmtalenten umschauen.