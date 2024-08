Borussia Dortmund: Tinte trocken! Füllkrug-Hammer offiziell

Es lag schon seit Tagen in der Luft, die BVB-Fans hatten sich bereits mit dem Gedanken abgefunden und jetzt ist es auch offiziell: Niclas Füllkrug verlässt Borussia Dortmund nach nur einem Jahr und wechselt auf die Insel.

Füllkrug zieht es – wie erwartet – zu West Ham United in die Premier League. Das machte der BVB am Montagnachmittag (5. August) offiziell. Damit endet das Kapitel Borussia Dortmund schon wieder.

Borussia Dortmund: Füllkrug-Wechsel zu West Ham offiziell

Füllkrug verlässt den BVB damiot in Richtung London. Der 31-Jährige kostet den Premier-League-Klubs Medienberichten zufolge rund 30 Millionen Euro. Füllkrug war erst vor einem Jahr für knapp 17 Millionen aus Bremen zum BVB gewechselt. Nun geht seine Karriere in England weiter.

„Es war nicht unser Plan, ihn in diesem Sommer abzugeben. Vor dem Hintergrund eines außergewöhnlichen Angebotes und seines persönlichen Wunsches, die Chance eines langfristigen Vertrages in der Premier League wahrzunehmen, haben wir uns dennoch dazu entschlossen, dem Transfer zuzustimmen“, erklärte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

„Ich hatte eine unglaublich tolle Zeit beim BVB. Dafür möchte ich mich bei jedem Einzelnen herzlich bedanken und wünsche dem Verein und seinen großartigen Fans nur das Beste“, so Füllkrug selbst.

Hammer-Angebot lässt BVB umdenken

Nach dem Transfer von Serhou Guirassy stand ein Wechsel von Füllkrug bereits im Raum. Doch wie Kehl erklärte, haben BVB-Cheftrainer Nuri Sahin und Co. dennoch fest mit ihm geplant. Sahin wollte mit Füllkrug und Guirassy spielen lassen – doch die Offerte von West Ham ließ diese Pläne ändern. Für alle Seiten soll es zu attraktiv gewesen sein.

In nur einem Jahr macht der BVB mit Füllkrug ein starkes Plus. Allerdings dürfte der menschliche Aspekt und sein Standing innerhalb der Mannschaft enorm schwer wiegen. In den zwölf Monaten bei Schwarz-Gelb hat er sich zu einem echten Liebling entwickelt – be den Fans und im Team.