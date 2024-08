Borussia Dortmund: Kehl verkündet Hammer – BVB-Entscheidung gefallen

Die Saison hat noch nicht einmal angefangen, schon gibt es bei Borussia Dortmund ordentlich Aufregung. Transfers, Abgänge und jetzt auch noch das Beben um Sven Mislintat (hier mehr dazu).

Dann tauchte plötzlich noch eine neue Diskussion auf. Es gab zuletzt viele Spekulationen um einen neuen Kapitän bei Borussia Dortmund: Wird Emre Can etwa seine Binde abgeben müssen? Sportdirektor Sebastian Kehl hat die Entscheidung jetzt verkündet.

Borussia Dortmund: Kehl verkündet Hammer

Wird Nuri Sahin bei Borussia Dortmund etwa einen neuen Kapitän bestimmen? Emre Can war nämlich in der vergangenen Saison nicht immer unumstritten. Der Nationalspieler überzeugte nicht immer, wurde von Experten und Fans öfters kritisiert.

Als möglicher Ersatz-Kandidat galt vor allem Julian Brandt, der zur neuen Saison nicht nur die symbolträchtige Trikotnummer zehn übernimmt, sondern in der abgelaufenen Spielzeit zu den besten Dortmundern gehörte.

Sportdirektor Sebastian Kehl hat nun die Entscheidung selbst verkündet. Emre Can wird nämlich weiterhin die Kapitänsbinde bei den Schwarzgelben tragen.

Can bleibt BVB-Kapitän

„Emre Can wird ein starker Kapitän bleiben! Ich spüre in unserem Team große Vorfreude auf die Saison, große Lust auf Erfolge. Ich sehe hohe Intensität und Fokussierung“, sagte der ehemalige Profi von Borussia Dortmund im „Welt“-Interview. Damit steht es fest, dass die Schwarzgelben mit dem deutschen EM-Fahrer als Kapitän in die neue Spielzeit 2024/25 gehen werden.

Cheftrainer Sahin wollte Can zuletzt das Kapitänsamt nicht garantieren. Jetzt aber, wo alle Profis im Trainingslager in Bad Ragaz angekommen sind und mittrainieren, hat Kehl die Entscheidung selbst verkündet. Torhüter Gregor Kobel wird wohl weiterhin sein Vize-Kapitän bleiben.

Es wird aber nicht die einzige Entscheidung bleiben. In den kommenden Tagen dürften nämlich noch weitere Transfers verkündet werden. Neben der Vorstellung von neuen Spielern könnten auch einige Stars den Verein verlassen. Niclas Füllkrug, Youssoufa Moukoko und Sebastien Haller sind die Abgangskandidaten.