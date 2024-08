Borussia Dortmund: Nächster Transfer-Hammer! Mega-Juwel wohl vor Abgang

Bei Borussia Dortmund ist in diesen Tagen einiges los. Mit Pascal Groß und Yan Couto konnte der BVB zwei Neuzugänge im Trainingslager begrüßen. Im Gegenzug hat Niclas Füllkrug den BVB in Richtung Premier League verlassen und auch Tom Rothe steht vor einem Abgang.

Jetzt steht aber auch schon der nächste Transfer-Hammer bevor: Offenbar will Paris Brunner weg. Das Mega-Talent plant seinen Abgang aus Dortmund. Der neue Verein soll sogar schon feststehen.

Borussia Dortmund: Brunner vor Wechsel nach Monaco

In der Vorbereitung steht Paris Brunner mit den Profis von Borussia Dortmund auf dem Platz, in der Saison soll er aber hauptsächlich bei der U19 und U23 zum Einsatz kommen – und das passt dem 18-Jährigen offenbar nicht. Er soll nicht mit den Plänen des BVB einverstanden sein.

+++ Borussia Dortmund: Weg für Wunschspieler frei! Jetzt gibt der BVB richtig Gas +++

Dies soll Medienberichten zufolge auch der Grund sein, wieso das Sturm-Juwel seinen Vertrag in Dortmund noch nicht verlängert hat. Schon länger soll ihm ein unterschriftsreifes Arbeitspapier vorliegen. Das Angebot nahm Brunner bislang aber noch nicht an.

Jetzt soll alles auf einen Abgang hinauslaufen. Wie die „Sport Bild“ berichtet, bereitet Brunner aktuell seinen Wechsel vor. Sein Ziel: die AS Monaco. Der französische Erstligist soll ihn mit einem langfristigen Vertrag ausstatten.

Das könnte dich auch interessieren:

Leihe zu Cercle Brügge?

Spielen würde Brunner in der kommenden Saison dann allerdings in Belgien. Geplant sei eine Leihe zu Monacos Partnerverein Cercle Brügge. Dort könnte Brunner in der ersten belgischen Liga seine ersten Schritte im Profi-Fußball machen, um anschließend gereift nach Monaco zurückzukehren.

Brunners Vertrag in Dortmund läuft nur noch bis 2025, weshalb dem BVB ein wenig die Hände gebunden sind. Laut dem Bericht wäre Dortmund bereit, ein Angebot für Brunner anzunehmen. Es soll dabei um eine niedrige, einstellige Millionen-Summe gehen.