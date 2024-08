Borussia Dortmund: Aus Trainingslager abgereist! Nächster Abgang steht bevor

Bei Borussia Dortmund nehmen die Kaderplanungen weiter Fahrt auf. Einige Neuzugänge wurden bereits präsentiert, aber auch mehrere Spieler verabschiedet. Zuletzt war es Niclas Füllkrug, der den BVB verlassen hat. Dabei wird es aber nicht bleiben.

Denn Berichten zufolge wird nun auch Tom Rothe Borussia Dortmund verlassen. Der Youngster flüchtet wohl vor Neuzugang Yan Couto, der für die Außenverteidiger-Position eingeplant ist. Rothe zieht es in die Bundesliga.

Borussia Dortmund: Rothe reist aus Trainingslager ab

Es hatte sich angedeutet. Nachdem Yan Couto verpflichtet wurde, sucht Tom Rothe das Weite und verlässt Borussia Dortmund. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge schließt sich der Youngster Union Berlin an. Der BVB kassiert dabei rund fünf Millionen Euro. Allerdings haben sich die Schwarzgelben eine Rückkaufoption gesichert.

Das Trainingslager in Bad Ragaz hat Rothe bereits am Dienstag (6. August) verlassen und sich auf dem Weg nach Berlin gemacht. Dort wird er nach einem Medizincheck dann sein Vertrag bei den Eisernen unterschreiben.

In Dortmund hätte Rothe keine Chance mehr auf Einsätze gehabt. Neben den bereits genannten Couto hat der Revierklub noch Julian Ryerson und Ramy Bensebaini auf der Außenverteidiger-Position, wo Rothe in der vergangenen Saison bei Holstein Kiel überragte. Die Leihe war ein voller Erfolg. Beim BVB allerdings scheint man nicht auf den 19-Jährigen setzen zu wollen.

Transfer zu Union Berlin steht bevor

Während er bei Borussia Dortmund wenig Chancen auf Einsätze hätte, würde es bei Union Berlin besser aussehen. Aktuell hat der Bundesligist für die linke Außenbahn nur Jerome Roussillon und Robin Gosens parat. Letzterer allerdings steht wohl ebenfalls vor einem Wechsel. Gosens könnte es wieder nach Italien ziehen, wenn ein passendes Angebot eintrifft.

Mit starken Leistungen machte Rothe in der vergangenen Saison bei Holstein Kiel auf sich aufmerksam, wo er einen enormen Anteil am Bundesliga-Aufstieg der Störche hatte. In 33 Pflichtspielen erzielte er vier Tore und bereitete zehn weitere Treffer vor.