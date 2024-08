Borussia Dortmund: Rothe-Abgang offiziell! DIESES Detail lässt die BVB-Fans aufatmen

Gerade da und schon wieder weg: Tom Rothe verlässt Borussia Dortmund. Wie der Verein jetzt in einer offiziellen Mitteilung bekannt gab, wechselt der Linksverteidiger mit sofortiger Wirkung zu Union Berlin.

Das junge Talent von Borussia Dortmund war schon am Dienstag (6. August) aus dem Trainingslager in Bad Ragaz abgereist und absolvierte den Medizincheck bei Union Berlin. Jetzt ist der Transfer offiziell, Tom Rothe hat bei Union Berlin unterschrieben.

Borussia Dortmund: Rothe wechselt zu Union Berlin

Vergangene Saison spielte er auf Leihbasis bei Holstein Kiel, stieg mit den „Störchen“ in die Bundesliga auf. Bei Borussia Dortmund plante man nach seiner Rückkehr offenbar nicht mit ihm. Jetzt wechselt er zu Bundesliga-Konkurrent Union Berlin.

„Tom hat nach den Jahren bei uns im Nachwuchsleistungszentrum zuletzt in Kiel wichtige Erfahrung im Herrenfußball gesammelt. Nun muss und will er durch möglichst viel Spielzeit auch in der Bundesliga den nächsten Schritt machen”, betont BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

BVB wohl mit Rückkaufoption

Rund fünf Millionen Euro Ablösesumme zahlt Union Berlin an den BVB. Die Dortmunder sollen sich allerdings eine Rückkaufoption gesichert haben. Dazu passt auch Kehls Aussage: „Wir werden Toms Leistungen bei Union sehr genau beobachten und sind gespannt, wie seine Entwicklung weitergeht.“ Eine Rückkehr ist also nicht ausgeschlossen.

Das dürfte die Fans von Borussia Dortmund beruhigen, denn Rothe gilt als eines der vielversprechendsten Linksverteidigertalente in Deutschland.

Rothe selbst sagt zu seinem Wechsel: „Ich freue mich sehr auf den 1. FC Union Berlin, besonders auf die leidenschaftlichen Fans des Klubs. Union hat eine einzigartige Vereinskultur, mit der ich mich voll und ganz identifizieren kann. Zudem waren alle Gespräche bisher durchweg positiv. Der Trainer bevorzugt oft eine Fünferkette, was ich bereits aus meiner Zeit in Kiel kenne und worin ich mich auch sehr wohl fühle.“