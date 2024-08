Borussia Dortmund: Nach Rothe-Abgang – Ricken verkündet faustdicke Überraschung

Diese Nachricht sorgt beim Anhang von Borussia Dortmund für überraschte Gesichter. Am Mittwoch verkündete der BVB den Abgang von Linksverteidiger-Talent Tom Rothe (hier mehr dazu lesen). Damit verbleibt auf dieser Position nur Ramy Bensebaini, der nicht gerade das beste Debüt-Jahr in Dortmund erlebte.

Es wäre also naheliegend gewesen, wenn Borussia Dortmund nach dem Rothe-Wechsel auf dem Transfermarkt nochmals aktiv werden würde. Aber Pustekuchen! Geschäftsführer Lars Ricken sorgt im Trainingslager für eine faustdicke Überraschung.

Borussia Dortmund setzt auf eigenes Juwel

Sollten die Schwarz-Gelben nach Waldemar Anton, Serhou Guirassy, Pascal Groß und Yan Couto noch einen neuen Spieler holen, wird dieser eher nicht als Rothe-Ersatz fungieren. Das erklärte Ricken in einer Medienrunde in Bad Ragaz. Stattdessen legt man die Hoffnungen in die Hände eines U17-Weltmeisters.

+++ Dicke Überraschung! Bittere Degradierung für Kobel +++

„Den Abgang von Tom Rothe fangen wir intern mit Almugera Kabar auf“, verkündete Ricken. Der 18-Jährige, der im vergangenen Jahr mit Deutschlands U17 sowohl WM als auch EM gewann, gilt seit Längerem als großes Talent von Borussia Dortmund. Hinter Bensebaini wird er auf seine Einsatzchancen lauern.

Kabar arbeitet sich nach oben

„Es ist eine mutige Entscheidung, aber dazu stehen wir als BVB“, unterstreicht der Dortmunder Geschäftsführer. Kabar darf sich bereits seit Beginn der Sommervorbereitung bei den Profis zeigen und hat Chef-Trainer Nuri Sahin ganz offenbar überzeugt.

Noch mehr von uns kannst du hier lesen:

Kabar spielt bereits seit 2019 in der Dortmunder Jugend, schaffte es mit der U19 in der vergangenen Saison sogar bis ins Finale um die deutsche Meisterschaft. Dort musste man sich letztlich allerdings dem Nachwuchs aus Hoffenheim geschlagen geben.

Passiert bei Borussia Dortmund noch was?

An die Planstellen in der Außenverteidigung setzt man also einen Haken. Sollte noch etwas passieren, dann auf den anderen Positionen. Insbesondere um Hoffenheims Maximilian Beier gab es zuletzt Gerüchte. Er soll die Lücke schließen, die Niclas Füllkrug mit seinem Abgang nach West Ham hinterlassen hat.