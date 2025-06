Hammer um Ex-BVB-Juwel! Nach Horror-Saison folgt der große Schritt

In den vergangenen Jahren haben gleich mehrere Talente den BVB verlassen, um woanders glücklich zu werden, mehr Spielzeit zu bekommen und den Durchbruch zu schaffen. Nicht vielen ist das gelungen.

Eine unfassbar bittere Saison hatte Hendry Blank bei RB Salzburg hinter sich. Das Ex-BVB-Juwel stand vor einem Scherbenhaufen. Jetzt gibt es aufregende Neuigkeiten um ihn. Er hat einen neuen Verein gefunden.

BVB: Neue Herausforderung für Ex-Talent Blank

Blank hatte in diesem Sommer die U21-Europameisterschaft mit der deutschen Nationalmannschaft im Visier. Dort wollte das ehemalige Talent des BVB um den Titel kämpfen. Allerdings bekam er von RB Salzburg keine Freigabe dafür, er sollte stattdessen in die USA zur Klub-WM.

Dann aber die bittere Nachricht: Er wurde auch nicht zum neuen FIFA-Turnier mitgenommen. Trainer Thomas Letsch verzichtete auf eine Nominierung des Innenverteidigers. Ein Grund könnte vermutlich die Seuchensaison des 20-Jährigen sein. Immer wieder war er zum Zuschauen verdammt, Blank kam auf lediglich sechs Ligaspiele.

Er stand zweifellos vor einer weiteren schwierigen Saison in Salzburg, wo er vermutlich mehr Zeit auf der Tribüne verbracht hätte als auf dem Spielfeld. Deshalb haben sich Blank und Salzburg darauf geeinigt, den Youngster zu verleihen.

Blank wird nach Hannover verliehen

Blank wechselt nach Hannover. Der deutsche U21-Nationalspieler spielt zunächst für ein Jahr auf Leihbasis – danach besitzt der Zweitligist aber eine Kaufoption. Das Ex-BVB-Talent freut sich über die neue Herausforderung.

„Jeder, der sich in Deutschland ein bisschen mit Fußball auskennt, verbindet etwas mit Hannover 96. Die Vorfreude, hier ins Stadion einzulaufen, ist riesig. Auf dem Platz zeichnet mich schon eine gewisse Ruhe aus, gerade in Situationen mit dem Ball und im Spielaufbau. Gegen den Ball in den Zweikämpfen kann es dann auch mal etwas aggressiver zugehen. Ich möchte meine Stärken einsetzen, um mit der Mannschaft erfolgreich zu sein, und gleichzeitig mich persönlich so gut es geht weiterentwickeln. Ich bin überzeugt, dass ich dafür bei 96 gut aufgehoben bin“, so Blank.

Der Youngster wird hoffen, dass er beim ambitionierten Zweitliga-Klub mehr Spielzeit bekommt und sich präsentieren kann. Sind alle Parteien am Saisonende zufrieden, könnte es durchaus sein, dass Blank dann auch in Hannover bleibt.