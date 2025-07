Borussia Dortmund blitzt bei Transfer-Flirt ab – Top-Klub macht das Rennen

Mit Jobe Bellingham hat Borussia Dortmund bereits den ersten prominenten Neuzugang an Land gezogen. Der 19-Jährige kommt für 30 Millionen Euro aus Sunderland zum BVB. Eine stolze Summe, auch für Schwarz-Gelb.

Doch das Geld kommt an anderer Stelle schon wieder rein. Der Einzug ins Viertelfinale der Klub-WM sowie der bevorstehende Verkauf von Jamie Gittens dürften Borussia Dortmund eine Menge Geld bescheren – das man zuletzt anderweitig reinvestieren wollte. Doch aus diesem Vorhaben wird offenbar nichts.

Borussia Dortmund steigt aus Jashari-Rennen aus

Ardon Jashari hat einen kometenhaften Aufstieg hinter sich. Der Sechser wechselte erst im vergangenen Sommer zum Club Brügge. Gerade einmal sechs Millionen Euro überwiesen die Belgier zu jener Zeit an den FC Luzern. Gut investiertes Geld, denn nach einer starken Saison in Brügge hat Jashari längst das Interesse großer Vereine auf sich gezogen. So soll zuletzt auch Borussia Dortmund an dem 22-Jährigen interessiert gewesen sein.

Das Rennen macht jedoch ein anderer Klub. Denn wie die „Bild“ berichtet, soll der BVB aus dem Transfer-Poker um Jashari ausgestiegen sein. Stattdessen soll der AC Mailand weiter intensiv um den Spieler buhlen und der Brügger Seite ein Angebot in Höhe von 32,5 Millionen Euro gemacht haben. Dazu können noch weitere fünfeinhalb Millionen Euro an Bonuszahlungen kommen. Das berichtet der Journalist Fabrizio Romano.

Jashari will nur nach Mailand

Angesichts dieser Summen ist es wenig verwunderlich, dass die Dortmunder Verantwortlichen Jashari aufgegeben haben. Bei einer Verpflichtung des Schweizers hätte der BVB im Anschluss wohl keinen Handlungsspielraum mehr auf dem Transfermarkt gehabt.

Dazu kommt: Jashari selbst soll derzeit nur nach Mailand wechseln wollen. Dann kann der BVB auch mit dem Ruf der Champions League nicht viel ausrichten.