Borussia Dortmund: Torwart vor Wechsel? BVB-Star hat große Ziele

Auf der Torwartposition hat Borussia Dortmund für die kommende Saison Planungssicherheit. Gregor Kobel hält dem BVB die Treue – und das trotz lukrativer Angebote von der Insel.

Doch trotz des Verbleibs von Kobel könnte im Dortmunder Kasten Bewegung reinkommen. Ein Torwart soll erneut vor einem Wechsel stehen. Er gilt dennoch als Versprechen für die Zukunft bei Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund: Ramaj will spielen

Die Verpflichtung von Diant Ramaj im vergangenen Winter könnte der ein oder andere Fan des BVB schon wieder vergessen haben. Kein Wunder, schließlich wurde der Torhüter umgehend an den FC Kopenhagen verliehen. In der dänischen Hauptstadt hat das wunderbar geklappt. Der 23-Jährige zeigte beim Meister teils überragende Leistungen, avancierte so schnell zum Publikumsliebling.

Nach Kobels Entscheidung, ein weiteres Jahr in Dortmund zu bleiben, war allerdings klar: Beim BVB wird Ramaj die gewünschte Spielzeit nicht bekommen. Wie die „Sport Bild“ berichtet, planen die Verantwortlichen von Schwarz-Gelb deswegen nun, den Youngster erneut zu verleihen. Das Ziel des Spielers: Eine der fünf besten Ligen Europas – inklusive europäischem Wettbewerb.

Erneute Kopenhagen-Leihe unwahrscheinlich

Dass der Spieler in Kopenhagen bleibt, gilt infolgedessen als unwahrscheinlich – auch wenn FCK-Chefscout Andreas Hintze zuletzt mit ungewohnten Mitteln um Ramaj warb: „Wenn Diant weitere sechs Monate bleibt, kann er sich jede Trikotnummer aussuchen. Dann kann er sogar die Nummer zehn haben“.

Wohin es Ramaj stattdessen ziehen könnte, steht derzeit noch in den Sternen. Berichte über konkrete Interessenten lassen noch auf sich warten. Angesichts seiner Leistungen in Kopenhagen dürfte der Torwart bei seiner Vereinssuche jedoch keine Probleme haben.