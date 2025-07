Irre Transfer-Wende? Borussia Mönchengladbach gibt Wunschstürmer nicht auf

Stillstand auf dem Transfermarkt bei Borussia Mönchengladbach: Keine Abgänge bedeuten konsequenterweise auch keine Neuzugänge. Die Fohlen brauchen dringend Einnahmen, um neue Spieler verpflichten zu können.

Doch nun steht ein altbekannter Name wieder im Fokus. Laut „Fußballnews“ hatte Borussia Mönchengladbach bereits vor Wochen Interesse an Igor Matanovic von Eintracht Frankfurt. Wie „Sky“ jetzt berichtet, wird der Stürmer erneut heiß gehandelt.

Borussia Gladbach: Noch kein Ersatz im Sturm

Schon seit Wochen ist klar, dass Tim Kleindienst langfristig ausfallen wird. Trotzdem zieht sich die Suche nach einem möglichen Ersatz in die Länge. Nun könnte Matanovic wieder eine Option sein – doch die Fohlen stehen vor starker Konkurrenz.

Der SC Freiburg gilt als Top-Favorit auf eine Verpflichtung des 22-Jährigen. Die Breisgauer sollen den Angreifer fest unter Vertrag nehmen wollen. Laut „Sky“ will Borussia Mönchengladbach jedoch dazwischenfunken. Sportdirektor Roland Virkus habe bereits gute Gespräche mit Matanovic geführt. Trotzdem könnte ein entscheidender Faktor den Deal gefährden.

Eintracht Frankfurt zögert noch

Während Freiburg an einem Kauf von Matanovic interessiert ist, plant Borussia Mönchengladbach lediglich eine Leihe – ein No-Go für die Eintracht. Der Bundesligist möchte den Stürmer verkaufen, was Freiburg im Gegenzug in eine bessere Ausgangslage bringt.

Der mögliche Matanovic-Deal spiegelt die derzeitige Situation von Borussia Mönchengladbach wider: Der Verein hat Spieler im Blick, würde sie gerne an den Borussia-Park lotsen – doch es fehlt an finanziellen Mitteln. Andere Klubs von Leihgeschäften zu überzeugen, bleibt schwierig. Solange keine Abgänge realisiert werden, bleiben die Fohlen auf dem Transfermarkt stark eingeschränkt.