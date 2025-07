Jetzt ist es offiziell! Borussia Mönchengladbach verkündet Millionen-Deal

Es herrscht viel Trubel dieser Tage bei Borussia Mönchengladbach. Erst der nicht endende Transferstau, dann der Wirbel um das Mallorca-Video von Florian Neuhaus – es war jede Menge los. Jetzt gelingt es den Bossen endlich, ein positives Signal zu senden.

Um auch in Zukunft in der Bundesliga mithalten zu können, ist Borussia Mönchengladbach vor allem auch auf Sponsoreneinnahmen angewiesen. Und da gibt es gute Neuigkeiten. Wie der Verein am Donnerstag (3. Juli) mitteilte, hat man den Vertrag mit Hauptsponsor Reuter vorzeitig verlängert.

Borussia Mönchengladbach: Option gezogen

Schon seit 2011 engagiert sich Reuter bei den „Fohlen“ als Sponsor, doch erst zur vergangenen Saison stieg das Unternehmen zum Hauptsponsor des Vereins auf. Die erste Saison auf der VfL-Brust lief dabei offenbar so überzeugend, dass man sich jetzt zu einer frühzeitigen Verlängerung veranlasst sah.

+++ Wirbel um Florian Neuhaus! Pikantes Video im Umlauf – Verein reagiert +++

Ursprünglich war die Partnerschaft erstmal nur bis 2026 vorgesehen. Doch dank einer Option läuft die Zusammenarbeit jetzt bis mindestens 2027. „Wir haben im Februar 2024 bei der Vertragsunterschrift davon gesprochen, wie gut diese beiden Aushängeschilder Mönchengladbachs zusammenpassen“, kommentierte Stefan Stegeman, CEO von Borussia Mönchengladbach.

„Dass wir uns darauf verständigt haben, die Zusammenarbeit auch über die nächste Saison hinaus weiterzuführen, zeigt, wie richtig wir mit unserer Einschätzung lagen“, freut er sich, endlich auch mal Gutes verkünden zu können.

Interessante Statistik

Interessant: In seiner bald 125-jährigen Vereinsgeschichte ist Reuter erst der zwölfte Trikotsponsor, wie die Gladbacher bei der Verkündung anmerken. Ein Hinweis darauf, dass man auch in Sponsoring gerne auf Kontinuität setzt. Reuter hatte zur vergangenen Saison den vorherigen Trikotsponsor Flatex abgelöst, der seit 2020 auf der Brust von Borussia Mönchengladbach zu sehen gewesen war.

Noch mehr Nachrichten bekommst du hier:

Reuter hingegen sei „das erste Unternehmen, das seine Wurzeln ebenfalls in der Region hat. Mit seiner Mischung aus Tradition und Innovation passt es hervorragend zu uns und wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft“, kommentierte Guido Uhle, Borussias Prokurist und Direktor Sponsoring, die vorzeitige Vertragsverlängerung.