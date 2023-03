Borussia Dortmund: Nächster Ausfall – Terzic muss Startelf erneut umstellen

Borussia Dortmund möchte im Heimspiel gegen den 1. FC Köln die Tabellenführung zumindest für eine Nacht erobern. Mit einem Sieg im NRW-Duell könnte der BVB die Bayern auf dem ersten Platz ablösen und den Druck erhöhen. Die spielen am Sonntag bei Bayer 04 Leverkusen.

Doch wie auch die vergangenen Wochen muss Edin Terzic beim Spiel Borussia Dortmund – 1. FC Köln erneut kurzfristig auf einige Spieler verzichten. Dazu kommt auch nur einer der verletzten Spieler zurück. BVB-Coach Edin Terzic ist so erneut gezwungen, seine Startelf zu verändern.

Borussia Dortmund: Özcan fehlt gegen Ex-Team

Es ist leider schon eine bekannte Situation beim BVB: Neben den langfristigeren Ausfällen kommen auch immer wieder kurzfristige Ausfälle hinzu. Dieses Mal trifft es Ex-Kölner Salih Özcan und Youngster Jamie Bynoe-Gittens. Özcan fällt gegen seinen ehemaligen Verein aufgrund eines Magen-Darm-Infektes krankheitsbedingt aus, während Bynoe-Gittens verletzungsbedingt fehlt. Der junge Offensivspieler kämpft schon seit längerer Zeit mit Schultern-Problemen. Nun fällt er eben komplett aus.

Für Edin Terzic ist das erneut extrem bitter. Er muss seine Aufstellung erneut ändern – für den gesperrten Emre Can rück Mo Dahoud in die Startelf, für Bynoe-Gittens kehrt BVB-Kapitän Marco Reus zurück. Der Routinier fiel am vergangenen Wochenende krankheitsbedingt aus und verpasste das Revierderby. Nun ist Reus also wieder zurück. Während es einige verletzte Spieler nicht rechtzeitig zurückschafften, kann der BVB also wieder auf seinen Kapitän setzen.

Für Borussen-Stammkeeper Gregor Kobel reichte es indessen nicht für einen Kaderplatz gegen den Effzeh. Der verletzte Torhüter fehlt also im vierten Pflichtspiel in Folge. Er verletzte sich vor drei Wochen beim Warmmachen und kämpft seither mit muskulären Problemen.

Guerreiro erneut im Mittelfeld

Während Terzic erneut einige Dinge in der Mannschaft verändern muss, lässt er eine Personalie wie zuletzt: Raphael Guerreiro wird erneut im Mittelfeld zum Einsatz kommen. Der Portugiese spielte schon auf Schalke weiter vorne und belohnte sich für seine starke Leistung mit einem Tor. Nun bekommt er also auch gegen den 1. FC Köln das Vertrauen, etwas offensiver als gewöhnlich zu spielen. Guerreiro ist gelernter Linksverteidiger. Aufgrund seiner Defensiv-Defizite und der großen Konkurrenz mit Neuzugang Julian Ryerson spielte er zuletzt eben im Mittelfeld.

Viele Verletzte, einige personelle Änderung und ein Ziel: Drei Punkte gegen den 1. FC Köln. Das Lazarett von Borussia Dortmund wird nicht kleiner. Dennoch möchte der BVB gegen den Effzeh zurück in die Erfolgsspur finden, um die Bayern zum Siegen zu verdammen.