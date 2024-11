Borussia Dortmund: Sahin schlägt nach Arbeitssieg Alarm – diese Worte lassen keine Zweifel zu

Borussia Dortmund feiert den nächsten Erfolg und atmet mächtig auf! Schwarz-Gelb erarbeitet sich gegen Sturm Graz (1:0) einen ganz wichtigen Sieg und kommt dem Weiterkommen in der Champions League einen Schritt näher.

Mit Blick auf die derzeitige Situation bei Borussia Dortmund dürfte dieser Sieg ganz besonders sein, denn die Mannschaft von Nuri Sahin geht derzeit auf dem Zahnfleisch. Vom Trainer gab es ein dickes Sonderlob für seine Jungs.

Borussia Dortmund: Sahin haut nach CL-Erfolg auf den Tisch

Ganze neun Verletzte hat Schwarz-Gelb derzeit zu beklagen. Viele, viele potenzielle Stammspieler fehlen derzeit, gegen Graz saß mit Donyell Malen nur ein Akteur aus dem Profikader auf der Bank. Die Mannschaft von Sahin muss sich derzeit von Spiel zu Spiel durchbeißen, viele Akteure absolvierten nach den Spielen in Augsburg (1:2), in Wolfsburg (0:1) und gegen Leipzig (2:1) das vierte Spiel über die volle Distanz.

„Da braucht man auch als Trainer ein gewisses Feingefühl. Viele meiner Spieler sind am Anschlag, da muss man dann auch vorsichtig sein. Daher bin ich sehr stolz und froh, dass wir das Ding heute gezogen haben“, erklärte Sahin nach dem Spiel gegenüber „DAZN“.

„Hut ab, die sind gelaufen ohne Ende, das ist nicht mehr normal“, legte Sahin nach. Da war jeder mächtig stolz auf die Leistung seines Teams – obwohl man bis zur 85. Minute zittern musste. Insgesamt legten die Borussen satte 120 Kilometer während des Spiels zurück.

Sahin deutlich: „Dann sind wir da“

Mit Blick auf das fünfte Spiel in zwei Wochen werden die BVB-Stars noch einmal mächtig auf die Zähne beißen müssen, bevor sie sich ein wenig erholen können. Am Samstag geht es für Schwarz-Gelb nach Mainz (9. November, 15.30 Uhr). „Einmal müssen wir noch und wenn wir das ziehen am Wochenende, dann sind wir da“, schaute Sahin voraus.

„Dann können wir uns richtig auskurieren und dann können wir sagen: ‚Jetzt geht es richtig los‘ „, legte Sahin nach. Er hoffe, dass mit Yan Couto und Julian Ryerson zwei Akteure wieder eine Option für das Mainz-Spiel werden.