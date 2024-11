Borussia Dortmund atmet nach Arbeitssieg auf – ER wird zum heimlichen Helden des BVB

Borussia Dortmund legt nach dem 2:1-Sieg gegen RB Leipzig auch in der Champions League nach und besiegt Sturm Graz mit 1:0. Die Partie gegen das österreichische Top-Team wurde zu einer Zitterpartie. Letztlich entscheidet der eingewechselte Donyell Malen mit seinem späten Treffer die Partie.

Und doch avancierte ein anderer BVB-Star zum Matchwinner. Denn Nico Schlotterbeck zeigte gegen Sturm Graz, wie wichtig er für Borussia Dortmund ist. Nach wackligen Leistungen in den vergangenen Wochen meldete er sich eindrucksvoll zurück.

Borussia Dortmund: Schlotterbeck zeigt Glanzleistung

Eine starke Zweikampfführung, ein grandioses Aufbauspiel und eine echte Anführer-Mentalität – Schlotterbeck zeigte gegen Graz das, was alle beim BVB von ihm erwarten. Der Innenverteidiger hat keine einfache Zeit hinter sich, rückte zuletzt immer wieder in die Kritik. Doch gegen Graz war davon wenig zu sehen.

Umso glücklicher zeigte sich der 24-Jährige nach der Partie. „Wir sind unfassbar erleichtert. Vor allem die Defensivleistung hat von uns heute gestimmt, wir haben fast gar nichts zugelassen. Das macht uns sehr glücklich“, erklärte er nach dem Spiel gegenüber „DAZN“.

Zwar hatte Sturm Graz in der zweiten Halbzeit ein, zwei Kontermöglichkeiten, doch im Großen und Ganzen zeigten Schlotterbeck und Co. eine starke Defensivleistung. Zum ersten Mal seit dem 3:0-Auswärtssieg in Brügge spielte der BVB wieder zu null. Zuletzt ist Schwarz-Gelb das nicht gelungen.

Schlotterbeck und Can überzeugen gemeinsam

Neben Nico Schlotterbeck agierte Emre Can in der Innenverteidigung. Das BVB-Duo, das schon gegen Leipzig ein starkes Spiel zeigte, lieferte auch gegen Graz ab und hielt die Null. Can und Schlotterbeck scheinen gut zusammen zu funktionieren. Wird dieses Paar nun auf Dauer in der Defensive agieren?

Sowohl Niklas Süle als auch Waldemar Anton werden Sahin noch eine Weile fehlen. In den kommenden Wochen könnten sich Schlotterbeck und Can also weiter als Innenverteidiger-Duo etablieren.