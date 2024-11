Borussia Dortmund – RB Leipzig: Hiobsbotschaft für BVB – nächster Star fällt aus!

Die Partie Borussia Dortmund – RB Leipzig wird für Nuri Sahin zum bisher wohl wichtigsten Spiel in seiner Zeit als BVB-Trainer. Mit einem Sieg kann man die Leistungen der letzten Wochen vergessen machen und einen Neuangriff starten.

Verliert man allerdings gegen Tabellenzweiten, könnte die Stimmung weiter kippen. Dazu kommt: Die Personallage ist derzeit angespannt. Nun erreichte den BVB die nächste Hiobsbotschaft: Er ist beim Spiel Borussia Dortmund – RB Leipzig nicht dabei!

Borussia Dortmund – RB Leipzig: Anton fällt verletzt aus!

Es hatte sich unter der Woche angedeutet, nun herrscht die bittere Gewissheit: Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, steht Waldemar Anton nicht im Kader für das Topspiel gegen RB Leipzig. Der 28-Jährige fehlte bereits unter der Woche bei der Pokalpleite in Wolfsburg aufgrund muskulärer Probleme. Ein bitterer Rückschlag für Trainer Sahin, der nun wohl improvisieren muss.

Mit Nico Schlotterbeck steht jetzt nur noch ein gestandener BVB-Verteidiger zur Verfügung, denn auch Niklas Süle muss mit einem Muskelfaserriss mehrere Wochen passen. Eine denkbare Alternative wäre nun Emre Can, der bereits in Wolfsburg an der Seite von Schlotterbeck verteidigte – mit mäßigen Erfolg.

Kriegt Filippo Mane seine Chance?

Eine weitere Alternative wäre Filippo Mane. Der 19-jährige Italiener stand bereits gegen St. Pauli, Augsburg und Wolfsburg im Kader, zum Einsatz kam er allerdings noch nicht. Ihn gegen Leipzig ins kalte Wasser zu werfen, wäre in jedem Fall eine mutige Entscheidung von Sahin.

Als weiterer etatmäßiger Innenverteidiger steht zudem Yannik Lührs zur Verfügung. Der 21-Jährige wurde wie acht weitere Spieler aus der U23 zu den Profis hochgezogen. Auch das macht einmal mehr deutlich, wie eng die Personalsituation beim BVB derzeit ist