Schalke 04: Mulder-Aus nach Baumann-Hammer? Seine Worte sind eindeutig

Am Samstag (5. April) sorgte eine Nachricht rund um Schalke 04 für Aufsehen: Laut übereinstimmenden Medienberichten wird Frank Baumann, Ex-Sportchef bei Werder Bremen, neuer Sportvorstand bei den Knappen. Er soll also der neue starke Mann auf Schalke werden.

Mit dieser Personalie wird auch rund um Youri Mulder, Interimssportdirektor bei Schalke 04, spannend. Wie geht es mit ihm weiter? Bleibt er bei S04? Wenn ja, in welcher Funktion? Nun sprach der S04-Boss über seine Zukunft.

Schalke 04: Bleibt Mulder auch über den Sommer hinaus?

Sowohl die Fans des Revierklubs als auch viele Experten sind sich sicher: Mulder hat mit seiner besonderen Art frischen Wind in die Mannschaft gebracht. Entgegen der Vergangenheit weiß Mulder, wie man sich in der Öffentlichkeit präsentiert und äußert. Damit hat er auch eine gewisse Ruhe hineingebracht.

Sein Vertrag als Sportdirektor läuft noch bis zum Saisonende. Die ursprüngliche Planung sah vor, dass er danach definitiv aus seinem Amt ausscheidet und eventuell in den Aufsichtsrat zurückkehren. Doch dies könnte sich einmal mehr ändern. Denn auf Schalke soll man mit der Arbeit von Mulder sehr zufrieden sein.

++ Schalke 04: Anzeichen verdichten sich – S04 hat Mega-Juwel auf dem Zettel ++

Vor dem Spiel gegen Ulm hat Mulder sich selbst zu seiner Zukunft geäußert. „Es steht noch in den Sternen, was im Sommer passiert. Wir werden da auf jeden Fall noch einige Gespräche führen. Ich fahre gerne nach Gelsenkirchen, helfe dem Verein sehr gerne. Ich glaube, dass man schon eine gemeinsame Verbindung hat, um auch in der Zukunft zusammenzuarbeiten“, so der Niederländer. Das hört sich definitiv nicht nach Abschied an!

S04 mit starkem Trio in die Zukunft?

Fakt ist: Manga wird in jedem Fall bleiben und gemeinsam mit Baumann das Schalke der Zukunft planen – zumindest im sportlichen Bereich. Doch wird Mulder dieses Duo zu einem Trio machen? Dann könnte sich Mulder um die Öffentlichkeitsarbeit kümmer, während Baumann das Strategische übernimmt und Manga die Kaderplanung und das Scouting federführend übernimmt.

Weitere News:

Es könnte das Trio sein, das Schalke wieder in ruhigere und erfolgreichere Gewässer bringen soll. Wie es mit Mulder konkret weitergeht, werden die kommenden Wochen zeigen. Auf Schalke wäre man aber wohl glücklich, wenn er weitermachen würden.