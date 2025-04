Schalke 04: Anzeichen verdichten sich – S04 hat Mega-Juwel auf dem Zettel

Bei Schalke 04 überschlagen sich in diesen Tagen die Meldungen rund um mögliche Transfer und Neuigkeiten. Am Samstag (05. April) ist bekannt geworden, dass Ex-Werder-Boss Frank Baumann der neue Sportvorstand der Knappen wird. Kann er gleich einen dicken Coup landen?

S04-Juwel Taylan Bulut wird Schalke 04 am Ende der Saison verlassen. Doch wer wird in der kommenden Spielzeit den Platz von Bulut bei Königsblau einnehmen? Vielleicht Justin von der Hitz? Der Youngster soll ein heißer Kandidat bei Königsblau sein!

Schalke 04: Kommt ein Köln-Juwel?

Er ist einer der größten Talente Deutschlands, sorgt im Nachwuchsbereich für Furore und steht im Sommer vor seinem nächsten Schritt – von der Hitz ist in den letzten Monaten und Jahren zu einer ganz heißen Aktie geworden. S04 würde ihn wohl gerne nach Gelsenkirchen lotsen.

Wie der „kicker“ berichtet, steht von der Hitz beim FC Schalke 04 auf dem Zettel. Der Vertrag des Youngsters beim 1. FC Köln noch bis zum Saisonende unter Vertrag. Wie es für ihn weitergeht, ist noch offen. Hat eine Zukunft am Rhein? Kann der Effzeh seinen Youngster langfristig binden?

++ DER WESTEN brachte den Youngster für einen möglichen Sommerwechsel bereits mit S04 in Verbindung: FC Schalke 04: Top-Talent im Sommer ablösefrei – wird ER der Bulut-Nachfolger? ++

Die Kölner würde das Juwel gerne in den eigenen Reihen behalten und ihm Spielpraxis bei der zweiten Mannschaft in der Regionalliga West ermöglichen, so „Kicker“. Der Spieler selbst sei aber noch nicht von dem Plan überzeugt. Er poche darauf, regelmäßig bei den Profis mittrainieren zu dürfen. Das ist aktuell noch nicht der Fall. Und dies könnte die Chance für S04 sein!

Kann S04 mit der Perspektive punkten?

Neben dem S04 sollen auch noch weitere Zweitligisten an dem Köln-Juwel dran sein. Für S04 könnte ausgerechnet Bulut ein entscheidender Faktor werden – schließlich könnte man von der Hitz mit Bulut als Beispiel den möglichen Weg für die Zukunft aufzeigen. Bei S04 winkt ihm ein Stammplatz in Liga zwei – in Köln sieht das anders aus. Sollte der Effzeh am Ende sogar aufsteigen, würde die Chance auf regelmäßige Einsatzzeit für den 18-Jährigen weiter sinken.

Eine Entscheidung ob seiner Zukunft soll in den kommenden vier Wochen fallen. Können Baumann, der bereits in alle Transferangelegenheiten involviert wird, Manga und Co. den Youngster, der sowohl als Rechtsverteidiger als auch offensiv spielen kann, nach Gelsenkirchen lotsen?