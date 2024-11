Borussia Dortmund – Sturm Graz: Bittere Kunde! Sahin verkündet sie selbst

Nach der Bundesliga steht einmal mehr die Königsklasse an. Borussia Dortmund trifft am vierten Spieltag der Champions League im heimischen Westfalenstadion auf Sturm Graz (Dienstag, 5. November, 21 Uhr). Auf dem 2:1-Sieg gegen RB Leipzig sollen dann die nächsten drei Punkte in der Königsklasse folgen.

Vor dem Spiel gibt es jedoch einmal mehr schlechte Nachrichten für Borussia Dortmund. Nuri Sahin wird weiterhin auf einen Großteil seines Kaders verzichten müssen. Im Vergleich zum Leipzig-Spiel wird wohl kein angeschlagener Spieler zurückkehren, so der BVB-Coach.

Borussia Dortmund – Sturm Graz: Kobel und Co. weiterhin verletzt

Sahin muss auch gegen Graz auf satte elf potenzielle Stammspieler verzichten. Das erklärte der Cheftrainer selbst auf der Pressekonferenz am Montag (04. November). Schon in Wolfsburg (0:1) und gegen Leipzig fehlten eine Menge Profis im BVB-Kader. Dies wird wohl auch gegen die Österreicher der Fall sein.

„Wir trainieren heute noch einmal und haben morgen das Anschwitzen, danach werden wir Gewissheit haben. Ich gehe aber nicht davon aus, dass einer der verletzten Spieler bis morgen zurückkehren wird“, erklärte der BVB-Coach. Auch gegen Graz dürften einige Spieler also wieder auf ungewohnten Positionen zum Einsatz kommen.

Auch Stammkeeper Gregor Kobel wird wohl erneut passen müssen. Der Schweizer sei noch nicht wieder fit. „Ich habe von den Ärzten noch nicht das ‚Go‘ bekommen“, so Sahin. Einmal mehr wird also sein Vertreter Alexander Meyer zwischen den Pfosten stehen.

„Einige“ leere Plätze hinter Sahin

Anders als in der Bundesliga werden zudem nicht alle Jugendspieler gegen Graz auf der Bank Platz nehmen können, die zuletzt mit dabei waren. Denn einige Akteure sind zuvor nicht vom BVB für die Ligaphase registriert worden. „Es werden einige Plätze auf der Bank frei bleiben“, so Sahin.

Und doch ist die Devise klar: Drei Punkte in Dortmund zu behalten. Das machte auch Marcel Sabitzer auf der Pressekonferenz deutlich. Für den gebürtigen Grazer, der sich in diesen Tagen angeschlagen von Spiel zu Spiel schleppt, würden nur die drei Zähler zählen.