Borussia Dortmund: Völlig verrückt! Sahin enthüllt Tuchel-Anteil am Sieg gegen Leipzig

Dieser Sieg war Balsam für die geschundene schwarz-gelbe Seele. Nach einer Woche voller bitterer Pleiten gelang Borussia Dortmund gegen RB Leipzig ein Statement-Sieg. Der Auftritt nimmt einiges an Druck von der Mannschaft – und Trainer Nuri Sahin.

Dieser zeigte sich nach den jüngsten Diskussionen um die Auftritte seiner Elf sichtlich erleichtert und glücklich. Der Cheftrainer von Borussia Dortmund war derart in Redelaune, dass er anschließend verriet, dass Ex-BVB-Coach Thomas Tuchel seinen Anteil an diesem Sieg hatte.

Borussia Dortmund: Sahins Gedankenblitz

Die Zeiten von Thomas Tuchel in Dortmund sind längst vorbei. Gerade mal zwei Jahre war er Trainer des Vereins. Obwohl er 2017 sogar den DFB-Pokal in die Höhe strecken durfte, musste er gehen. Das Verhältnis zur Vereinsführung galt als zerrüttet. Seitdem machte Tuchel Karriere als Paris-, Chelsea- und Bayern-Trainer. Ab Januar übernimmt er die englische Nationalmannschaft. Sein Fachwissen und seine Qualitäten sind also geschätzt.

+++ Auch spannend: Irre Can-Wende? DAMIT hatte kaum ein Fan gerechnet +++

Und auch Sahin, der beide Tuchel-Jahre als Dortmund-Spieler erlebte, erinnert sich noch heute an den einen oder anderen taktischen Kniff seines Ex-Coaches. So geschehen beim Spiel zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig.

Erneut hatte er enorme Personalprobleme zu verkraften. Emre Can und Pascal Groß rückten erneut in die Abwehr. Dafür agierte Felix Nmecha als einziger „Sechser“ vor der Abwehr. Eine Idee, die sich Sahin bei Tuchel abschaute.

Idee kopiert

„Ich habe noch mal in die Unterlagen geguckt“, erklärte Sahin nach dem Spiel bei „Sky“. „Als Thomas Tuchel unser Trainer war, hatten wir diesen Plan auch. Mir ist das im Kopf geblieben“, sagte er über damals zwei Spiele gegen Leipzig, bei denen er selbst verletzt fehlte.

„Für mich war klar: Wenn wir mit einer Sechs spielen, muss das Felix sein. War schon gut, was der Junge heute gemacht hat“, lobte er den Sommerzugang von 2023, der in Dortmund bisher vor allem Kritik kassierte.

Mehr von uns kannst du hier lesen:

Besonders überraschend ist das auch, weil Sahin und Tuchel zum Ende der gemeinsamen Zeit bei Borussia Dortmund nicht das beste zwischenmenschliche Verhältnis nachgesagt wurde. Doch auf sportlicher Ebene hat Tuchel ihn ganz offenbar erfolgreich inspiriert.