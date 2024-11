Borussia Dortmund: Irre Can-Wende? DAMIT hatte kaum ein Fan gerechnet

Borussia Dortmund führt ein erstauntes Leipzig vor und gewinnt hochverdient mit 2:1! Auf diesen Ausgang des Top-Spiels hätten nach der Dortmunder Pleiten-Woche wohl nur wenige getippt. Und doch passt es zum BVB, dass man gegen RB plötzlich eine der besten Saisonleistungen zeigte.

Anteil daran hatte auch Emre Can. Wie schon gegen den VfL Wolfsburg agierte der Kapitän notgedrungen in der Innenverteidigung – eigentlich positionsfremd. Doch plötzlich überzeugt er nicht nur die Fans von Borussia Dortmund. Ist das der Wendepunkt für ihn?

Borussia Dortmund: Can sichert Sieg

Viel drehte sich am Samstagabend natürlich um Maximilian Beier. Mit einem Tor und einer Vorlage war er der Matchwinner. Mindestens genauso wichtig für die drei Punkte war allerdings eine Szene in der 71. Minute. Nach guter Kombination tauchte Leipzigs Eljif Elmas vor dem Dortmunder Tor auf und zog ab. Alexander Meyer war in dieser Situation bereits geschlagen, doch auf der Linie rettete Can die Führung und köpfte den Ball raus.

Für die Rettungsaktion gab es viel Applaus aus dem Publikum – in dieser Saison nicht selbstverständlich. Denn Can ist neben Trainer Nuri Sahin längst das Gesicht der konstanten Inkonstanz von Borussia Dortmund geworden. Doch mit seinen Leistungen als Innenverteidiger könnte sich das Blatt wenden.

Fans plötzlich voller Lob

Denn es war nicht nur die Rettungstat, auch in anderen Szenen punktete der Kämpfer Can mit der für ihn typischen Spielweise. Zweikämpfe führte er energisch, Gegenspieler lief er konsequent ab. Gefährliche Ballverluste oder Fehler wie in den Wochen zuvor leistete er sich dagegen kaum.

Ein Auftritt, den die Fans honorierten. Zum vielleicht ersten Mal in dieser Saison gab es quasi nur Lob für Can. Und die Anhänger waren sich einig: Vielleicht ist Can dauerhaft in der Innenverteidigung besser aufgehoben.

„Eines muss man sagen: Emre Can ist als Innenverteidiger Welten besser als auf der 6“, kommentierte einer. „Der BVB hatte nie zu wenig Spieler in der Innenverteidigung. Emre Can hat heute gezeigt, dass er es kann“, schloss sich ein anderer an.

Borussia Dortmund: Dauerhafte Lösung?

Während die Fans Can also dauerhaft in der Innenverteidigung sehen, bleibt abzuwarten, ob der BVB-Star das nach zwei Spielen auch so sieht. Die Aufstellung war zuletzt nämlich einigen Verletzungen geschuldet. Spätestens wenn Waldemar Anton und Niklas Süle zurückkehren, wird es spannend, wie der Coach entscheidet.