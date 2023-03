Borussia Dortmund: Schock für den BVB! Youngster droht Ausfall

Nach dem bitteren Champions League-Aus und der Derby-Enttäuschung auf Schalke möchte Borussia Dortmund am Samstag (18:30 Uhr) gegen den 1. FC Köln wieder zurück in die Erfolgsspur finde. Mit einem Sieg gegen den Effzeh könnte Schwarz-Gelb vorerst wieder an die Tabellenspitze klettern und den Druck auf die Bayern erhöhen.

Bei der Mission Heimsieg gegen Köln wird Borussia Dortmund jedoch wohl auf einen Youngster verzichten müssen. Der BVB-Akteur plagt sich schon seit Wochen mit Schmerzen herum und droht nun für das wichtige Spiel gegen die Kölner auszufallen.

Borussia Dortmund: Nächster kurzfristiger Ausfall?

Der Personallage beim BVB ist in den vergangenen Wochen äußerst angespannt. Immer wieder verletzen sich Spieler der Westfalen und verpassten wichtige Spiele. Besonders bitter dabei: Viele Ausfälle standen erst relativ kurzfristig fest. Nun droht dem BVB ein weiterer Ausfall. Jamie Bynoe-Gittens fehlt Schwaz-Gelb wohl im Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Das berichtete „Sky“ zuerst. Es wäre der nächste bittere Rückschlag für das Team von Edin Terzic.

Bynoe-Gittens würden schon seit Wochen Schmerzen in der Schulter plagen. Der 18-Jährige konnten in den vergangenen Wochen kaum überzeugen, verpasste auf Schalke eine große Möglichkeit, die Partie vorzeitig zu entscheiden. Möglich, dass seine Schulter-Probleme unter anderem ein Grund für die durchwachsenen Auftritte in letzter Zeit. Nun bangen die Borussen also um den Einsatz des jungen Briten.

Schon in der vergangenen Woche fehlten dem BVB einige wichtige Akteure. Neben Stammkeeper Gregor Kobel fielen auch Kapitän Marco Reus, Offensiv-Star Julian Brandt aus und Karim Adeyemi aus. Nun scheint also Bynoe-Gittens wegzubrechen. Zumindest Marco Reus ist jedoch wieder einsatzbereit. Wie es bei Kobel und Co. aussieht, wird man abwarten müssen.

Tabellenführung im Blick

Nach dem bitteren 2:2-Unentschieden auf Schalke musste der BVB im Kampf um die deutsche Meisterschaft etwas Federn lassen. Durch den Sieg der Bayern beträgt der Rückstand der Westfalen zur Tabellenspitze zwei Punkte. Das möchten die Borussen im letzten Spiel vor der Länderspielpause verändern. Mit einem Sieg gegen den 1. FC Köln könnte Schwarz-Gelb, zumindest über Nacht, wieder an die Tabellenspitze klettern. Der Druck auf die Bayern, die am Sonntag auf Bayer 04 Leverkusen treffen, wäre damit hoch. Mit einem Patzer der Bayern könnte der BVB punktgleich mit den Münchenern oder sogar als Tabellenführer in die Länderspielpause gehen.

Für den BVB ist das Spiel gegen den Effzeh also ein enorm wichtiges. Die Gefühlslage in der Länderspielpause hängt komplett von dem Ausgang dieser Partie ab. Im Kampf um die Tabellenführung wird Borussia Dortmund jedoch wahrscheinlich auf Youngster Bynoe-Gittens verzichten müssen.