Borussia Dortmund: Hoffnung zerschlagen! ER wird dem BVB länger fehlen als gedacht

In den vergangenen Wochen füllte sich das Verletztenlazarett von Borussia Dortmund erneut. Zwar sollen Trainer Edin Terzic im Spiel gegen den 1. FC Köln am Samstag (18. März) wieder einige der zuletzt verletzten Stammspieler zur Verfügung stehen, einer der Leistungsträger der letzten Wochen wird allerdings immer noch ausfallen.

Die Rede ist von Karim Adeyemi. Dem Offensivspieler von Borussia Dortmund droht offenbar eine längere Pause, als bislang angenommen wurde.

Borussia Dortmund: Adeyemi fällt noch länger aus

Wie die „Sport Bild“ erfahren hat, soll Karim Adeyemi entgegen anderslautender Medienberichte für das Spiel gegen die Geißböcke immer noch nicht infrage kommen. Demnach soll der 21-Jährige, der sich beim Spiel gegen Hertha BSC einen Muskelfaserriss zugezogen hat, seine Verletzung noch immer nicht richtig auskuriert haben, was eine Rückkehr auf den Platz am Wochenende unmöglich machen soll.

Weil der linke Oberschenkel auch nach dem Derby immer noch zu viele Schmerzen verursacht, kann der Offensivspieler weiterhin nicht voll am Trainingsbetrieb der Schwarzgelben teilnehmen. Aus diesem Grund soll der 21-Jährige nun noch behutsamer aufgebaut werden.

Borussia Dortmund: Neuer Comeback-Plan bei Adeyemi

Der neue Comeback-Plan bei Karim Adeyemi soll nun vorsehen, den Nationalspieler in der anstehenden Länderspielpause wieder vollständig fit zu bekommen, damit dieser im Top-Spiel gegen den FC Bayern am 1. April wieder einsatzbereit ist. Dabei könnte der Offensivspieler eine wichtige Rolle einnehmen.

Mehr News:

Nachdem es im Spiel gegen den aktuellen Tabellenführer eine kleine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft geben könnte, geht es für die Schwarzgelben im DFB-Pokal zum Auswärtsspiel nach Leipzig, ehe sie in der Bundesliga am darauffolgenden Wochenende mit Union Berlin den nächsten hochkarätigen Gegner empfangen. In den Wochen der Wahrheit könnte Adeyemi demnach wieder einsatzbereit sein, was für den BVB umso wichtiger wäre.