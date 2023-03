Borussia Dortmund: Bald schon offiziell? Entscheidung bei Marco Reus bahnt sich an

Bei Borussia Dortmund stehen nun die Wochen der Wahrheit auf dem Programm. Für die Spieler geht es in großen Teilen nicht nur um die Möglichkeit, die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal zu gewinnen, sondern auch, sich für weitere Jahre beim BVB zu empfehlen.

Für die Verantwortlichen von Borussia Dortmund bedeutet das in den kommenden Wochen teilweise auch schwierige Wahrheiten auszusprechen und den Kader für die kommende Saison zu formen. In der Personalie Marco Reus könnten die Bosse schon bald Klarheit haben.

Borussia Dortmund: Reus-Entscheidung steht bevor

Wie die „Bild“ berichtet, soll eine Entscheidung im Vertragspoker von Marco Reus kurz bevorstehen. Demnach wollen die Verantwortlichen der Schwarzgelben schon in der anstehenden Länderspielpause Ende März wissen, ob sie mit dem Offensivspieler in der kommenden Saison planen können oder ob sie sich nach einem Ersatzmann umsehen müssen. Im Umkehrschluss bedeutet das: schon beim übernächsten Spiel des BVB in München könnten die Fans der Borussen wissen, ob Reus auch in der kommenden Spielzeit an Bord ist.

Die Konditionen sollen dabei schon feststehen. Dem Bericht zufolge sollen Sebastian Kehl und Co. dem langjährigen Kapitän der Dortmunder einen Vertrag über zwölf Monate – mit Option diesen um ein weiteres Jahr zu verlängern – anbieten. Des Weiteren würden die Klub-Bosse das Gehalt von Reus von zwölf Millionen Euro auf sechs Millionen Euro senken wollen.

Borussia Dortmund: Reus kehrt in Kader zurück

Ob sich Reus auf diese Konditionen einlassen wird, bleibt abzuwarten. Fest steht, dass es wohl das letzte Vertragsangebot sein wird, welches der gebürtige Dortmunder von seinem aktuellen Klub bekommt. Nimmt er dieses nicht an, scheint es unwahrscheinlich zu sein, dass er in der kommenden Saison noch mal für den BVB aufläuft.

Nachdem der Kapitän gegen Schalke noch mit einem grippalen Infekt ausgefallen ist, soll er gegen den 1. FC Köln am Samstag (18. März) wieder in den Kader zurückkehren. Aufgrund der starken Leistungen des 33-Jährigen in den letzten Wochen (Zwei Tore und drei Vorlagen in den letzten sechs Spielen) dürfte ein Einsatz von Reus gegen die Geißböcke sehr wichtig für den BVB sein.