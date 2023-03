Borussia Dortmund: Vertragsüberraschung beim BVB! Juwel bleibt länger als gedacht

Die U19 von Borussia Dortmund gehörte in den letzten Jahren zu den erfolgreichen Jugendmannschaften Deutschlands. Aus diesem Grund schafften es mit Christian Pulisic, Jadon Sancho, Youssoufa Moukoko oder auch Jamie Bynoe-Gittens immer wieder Spieler aus diesem Team in den Profikader des BVB.

Mit Nnamdi Collins hat Borussia Dortmund nun ein vielversprechendes Abwehrtalent in ihren Reihen. Nun gibt es erfreuliche Nachrichten für die Fans des BVB: Der Innenverteidiger wird den Schwarzgelben länger erhalten bleiben als ursprünglich angenommen.

Borussia Dortmund: Collins bleibt länger als angenommen

Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, gibt es eine kleine Vertrags-Überraschung beim BVB. Das Arbeitspapier von Nnamdi Collins läuft nun nicht mehr nur bis zum Saisonende, sondern ein Jahr länger bis 2024. Trotzdem soll es in den kommenden Wochen Gespräche zwischen dem Abwehrspieler und den Verantwortlichen der Schwarzgelben geben. Dabei soll die Zukunft des 19-Jährigen geklärt werden.

+++ Borussia Dortmund: Neue Ronaldo-Details! Bereut der BVB diesen Schritt – DerWesten.de +++

In den angesetzten Gesprächen dürfte es auch um die sportliche Perspektive von Collins gehen. Nachdem er 2016 aus der Jugend von Fortuna Düsseldorf in die Jugend des BVB gewechselt ist, durchlief der Innenverteidiger alle Jugendstationen von der U17 über die U19 bis hin zur U23 in dieser Saison. In naher Zukunft wird der 19-Jährige dann mit Sicherheit auch ein Teil des Profikaders sein wollen.

Borussia Dortmund: Collins als Back-Up zu den Profis?

Sollten die Klub-Verantwortlichen Collins als gut genug für die erste Mannschaft befinden, könnte der Kapitän der Dortmunder U19 in der kommenden Saison eventuell als Back-Up für die erste Mannschaft fungieren. Dann würde der 19-Jährige noch regelmäßiger an den Trainingseinheiten der Profis teilnehmen und von Nico Schlotterbeck und Niklas Süle lernen und sich weiterentwickeln können.

Aussichten auf regelmäßige Spielzeiten hätte der Verteidiger dann allerdings nicht. Auch wenn die Defensive für die kommende Saison noch nicht komplett steht, dürfte es klar sein, dass Süle und Schlotterbeck die gesetzten Innenverteidiger sein werden. Unerheblich wird dabei sein, wie es mit Mats Hummels weitergehen wird. Sollte der Weltmeister seinen auslaufenden Vertrag verlängern, wäre der 19-Jährige allenfalls Verteidiger Nummer vier.

Mehr News:

Sollte Hummels im nächsten Jahr kein Teil der Schwarzgelben mehr sein, ist es dennoch unwahrscheinlich, dass der unerfahrene Collins die Rolle des erfahrenen Vize-Kapitäns einnehmen wird. Wenn dann ein Ersatz für Hummels verpflichtet wird, wäre Collins wieder nur der vierte Mann in der defensiven Nahrungskette. Lehrreich könne ein solches Jahr gepaart mit regelmäßigen Einsätzen in der U23 dann dennoch sein.