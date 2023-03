Borussia Dortmund: Klappt es dieses Mal? Wechsel von BVB-Star wird wieder konkreter

Im kommenden Sommer steht im Kader von Borussia Dortmund ein erneuter Umbruch an. Besonders die Defensive wird dabei eine Umstrukturierung erfahren, die der Mannschaft noch mehr Stabilität in der letzten Kette geben soll.

Aus diesem Grund gibt es schon jetzt einige Gerüchte rund um mögliche Neuzugänge für die Abwehr von Borussia Dortmund. Ein arrivierter Defensivspieler steht hingegen möglicherweise vor einem Wechsel. Es soll bereits einen ersten Kontakt gegeben haben.

Borussia Dortmund: Meunier in Kontakt mit Barcelona

Bereits seit Längerem ist bekannt, dass der FC Barcelona planen soll, ihre Defensive für die kommende Saison zu verstärken. Laut der „Mundo Deportivo“ soll die favorisierte Lösung mit Joao Cancelo schwierig zu finalisieren sein. Aus diesem Grund sollen die Verantwortlichen der Katalanen mit Thomas Meunier vom BVB, Diogo Dalot von Manchester United und Juan Foyth von Villareal drei mögliche Alternativen zum derzeitigen Bayern-Star auserkoren haben.

Dem Bericht zufolge soll Barcelona bereits Kontakt zu Thomas Meunier aufgenommen haben. Der Vertrag des Belgiers, der nur noch zweite Wahl beim BVB ist, läuft im Sommer 2024 aus. Aus diesem Grund wäre er im kommenden Transferfenster wohl für eine verhältnismäßig niedrige Ablösesumme zu haben.

Verlässt Meunier den BVB im Sommer?

In den vergangenen Wechselperioden gab es immer wieder das Gerücht, dass der FC Barcelona an Thomas Meunier interessiert sein soll. Spekulationen zufolge sollen die Transferversuche der Katalanen zumeist an der Ablösesumme oder an der Tatsache gescheitert sein, dass die Dortmunder keinen Ersatzmann in ihren Reihen gehabt haben.

Mehr News:

Nun haben die Schwarzgelben mit Julian Ryerson und Marius Wolf zwei Kandidaten für die Position des Belgeiers im Kader. Bereits im Winter gab es schon Gerüchte darum, dass Sebastian Kehl und Co. mit Ivan Fresneda einen neuen talentierten Rechtsverteidiger verpflichten wollen. Sollte dieser Transfer oder ein anderer so passieren, würden die Aussichten auf Spielzeit für Meunier nochmals schwinden. Ein Wechsel im Sommer von Thomas Meunier ist somit durchaus vorstellbar.