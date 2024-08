Borussia Dortmund staunt bei CL-Auslosung nicht schlecht – jetzt gibt es nur eine Möglichkeit

Ein neues Zeitalter ist im europäischen Fußball angebrochen – und Borussia Dortmund ist mittendrin. Am Donnerstagabend (30. August) fand die Auslosung der „neuen“ Champions League statt (hier mehr erfahren). Statt acht Gruppen gibt es nur noch eine große Tabelle, in der Vorrunde gibt es dafür acht statt nur sechs Spiele.

Die CL-Reform hatte die UEFA trotz massiver Kritik, insbesondere von Fan-Seite, durchgeboxt. Bei Borussia Dortmund betonen die Bosse die Freude über das neue Format. Um einen Moment des Staunens kommen aber auch sie nicht herum.

Borussia Dortmund: Wiedersehen macht Freude

Es war schon gewöhnungsbedürftig, was die UEFA bei der neuen Form der Auslosung auf die Beine gestellt hatte. Schon vorab hatte der Verband informiert, dass künftig ein Computer die Auslosung vornehmen würde – das Ende der analogen Loserei. Durch das neue System hätte man laut UEFA-Aussagen über 1000 Kugeln gebraucht.

Auch spannend: Ex-BVB-Flirt wird zum Rätsel – hat er sich komplett verzockt?

Stattdessen zog Gianluigi Buffon am Donnerstagabend jedes Team exakt einmal, dann startete Cristiano Ronaldo durch die Betätigung eines Knopfs im Champions-League-Logo-Design die Rechnerei des Computers. Für Borussia Dortmund kamen so Spiele gegen Barcelona, Donezk, Glasgow und Graz (alle daheim), sowie Brügge, Zagreb und Bologna (alle auswärts) zustande. Und natürlich nicht das Rematch des Finales gegen Real Madrid in Spanien zu vergessen.

Kehl staunt nicht schlecht

Die neue Art der Zulosung erstaunte im ersten Moment auch Sebastian Kehl. „Es ist schon eine neue Welt, in der man Cristiano Ronaldo einen Knopf drücken sieht – und dann erscheinen binnen Sekunden wie von Zauberhand all deine acht Gegner auf dem Bildschirm“, erklärte der Sportdirektor des BVB.

Dennoch betonte er, wie sehr man sich auf das neue Format freue – „auch wenn die Auslosung früher sicher spannender und nervenaufreibender war.“ Hans-Joachim Watzke unterstrich: „Wenn man das neue Format mit all den Gegnern jetzt mal so plastisch vor Augen geführt bekommt wie heute Abend, dann wächst doch die Vorfreude immens.“

Borussia Dortmund hat nur ein Ziel

Jetzt, wo der BVB weiß, auf welche acht Gegner man trifft, formuliert die Boss-Etage ehrgeizige Ziele. Klar, als aktueller Vize-Champ will man natürlich wieder weit kommen. Und abgesehen von Real Madrid und Barcelona ist die Borussia in all seinen Spielen der Favorit. „In einem ersten Schritt wollen wir das Achtelfinale erreichen“, machte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken klar.

Noch mehr Nachrichten liest du hier:

Um das direkt zu schaffen, müsste Borussia Dortmund in der großen Gruppentabelle unter die Top 8 kommen. Landet man auf den Plätzen 9 bis 24, geht es in die K.-o.-Runde um die K.-o.-Runde. Die letzten acht Teams scheiden direkt aus.