Borussia Dortmund: Champions-League-Gegner stehen fest! BVB-Fans haben eine klare Forderung

Die Fans von Borussia Dortmund haben lange darauf gewartet und jetzt stehen die Gegner in der Champions League fest! In der neu reformierten Königsklasse trifft der BVB auf sieben Mannschaften, von denen zwei absolute Hammer-Gegner sind: Real Madrid und der FC Barcelona.

Ansonsten sind die restlichen Gegner alle absolut machbar für Borussia Dortmund. Die BVB-Anhänger haben neben dem Weiterkommen noch einen ganz klaren Wunsch an die Stars: Revanche nehmen!

Borussia Dortmund: Champions-League-Gegner stehen fest

Neue Champions-League-Saison. Und was für eine! Die Königsklasse ist größer und kurioser als je zuvor. Statt 32 Mannschaften sind es 36 Teams. Es gibt keine Rückspiele mehr und der Computer lost die Gegner aus. So war es am Donnerstag (29. August) in Monaco der Fall. Borussia Dortmund hat dabei zwei Hammer-Gegner bekommen.

Es geht gegen Real Madrid (auswärts), den FC Barcelona (heim), Donetsk (H), Brügge (A), Zagreb (A), Celtic (H), Sturm Graz (H) und Bologna (A). Die genaue Terminierung und Reihenfolge der Spiele wird von der UEFA in den kommenden Tagen dann offiziell verkündet.

Bis auf die Partien gegen Real und Barca sind alle anderen Gegner absolut machbar für den BVB. Im neuen Format gibt es keine Gruppen mehr. Es ist wie in einem Ligasystem. Die ersten acht kommen direkt ins Achtelfinale. Die Teams der Plätze 9 bis 24 spielen in Play-offs mit Hin- und Rückspiel die restlichen acht Achtelfinal-Plätze aus.

Fans auf Revanche aus

Besonders auf eine Mannschaft freuen sich die Fans von Borussia Dortmund: Real Madrid. Gegen den spanischen Rekordmeister ging das Finale vor rund drei Monaten verloren. Der BVB war ein ebenbürtiger Gegner, hatte Real sogar am Rande einer Niederlage. Doch am Ende waren die Königlichen abgebrühter und holten sich mit einem 2:0-Sieg den Henkelpott.

Jetzt sollen die Madrilenen für die Finalniederlage büßen. Die BVB-Anhänger fordern unbedingt drei Punkte gegen Real. Einfach wird es natürlich nicht, zumal der Traditionsverein aus Spanien sich mit Kylian Mbappe in diesem Sommer verstärkt hat.