Champions-League-Auslosung im Live-Ticker: Hammer-Gegner für den BVB und Bayern?

Bald beginnt er wieder: der beliebteste europäische Wettbewerb. Nachdem die Ligen schon gestartet sind, ist es auch bald in der Champions League so weit. Doch die Top-Klubs um Titelträger Real Madrid um den Henkelpott spielen, müssen zunächst die Spiele ausgelost werden.

In diesem Jahr wird es dabei alles anders sein. Es werden keine Gruppen mehr ausgelost. Stattdessen geht es um acht unterschiedliche Gegner, die in einer neuen Ligaphase jeweils antreten müssen. Für die fünf deutschen Teams wird es also eine besondere Champions-League-Auslosung. Ab 18 Uhr geht es los.

Champions-League-Auslosung im Live-Ticker

Gegen wen müssen die fünf deutschen Teams in der neu formierten Königsklasse ran? Bekommen sie es mit dicken Brocken zu tun oder haben sie Losglück? Alle Infos zur Auslosung der Champions League gibt es im Live-Ticker!

Lostopf 1: Manchester City, FC Bayern München, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool FC, Inter Mailand, Borussia Dortmund, RB Leipzig, FC Barcelona

Lostopf 2: Bayer 04 Leverkusen, Atlético Madrid, Atalanta BC, Juventus FC, SL Benfica, Arsenal FC, Club Brügge, Schachtar Donezk, AC Mailand

Lostopf 3: Feyenoord Rotterdam, Sporting CP, PSV Eindhoven, GNK Dinamo Zagreb, FC Salzburg, Lille OSC, Roter Stern Belgrad, BSC Young Boys, Celtic FC

Lostopf 4: Slovan Bratislava, AS Monaco, AC Sparta Prag, Aston Villa, Bologna FC, Girona FC, VfB Stuttgart, SK Sturm Graz, Stade Brest

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

16.01 Uhr: Wie wird denn gelost? Acht Spiele muss jedes Team bestreiten. Vier davon in der eigenen Arena und vier auswärts. Die Mannschaften werden in vier Lostöpfe eingeteilt und müssen gegen zwei Vereine aus jedem Lostopf spielen.

15.23 Uhr: Dieses Jahr ist alles anders. In der neu formierten Königsklasse ist auch die Auslosung neu. Sonst immer wurden die 32 qualifizierten Teams in acht Vierergruppen verteilt und live mit Loskugeln gezogen. Ab dieser Saison sind es zum einen nicht 32, sondern 36 Mannschaften. Sie treten nicht in Gruppen aufeinander, sondern in einer einzigen Ligaphase. Außerdem übernimmt die Auslosung zum Großteil ein Computer.

Mehr Nachrichten für dich:

28. August, 15 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Champions-League-Auslosung. Heute erfahren die deutschen Teilnehmer Borussia Dortmund, Bayern München, Bayer Leverkusen, RB Leipzig und der VfB Stuttgart endlich, auf welche Gegner sie treffen.