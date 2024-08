Jadon Sancho: Auf den letzten Drücker – Transfer-Hammer um Ex-BVB-Star offiziell!

In allerletzter Minute ist es doch noch passiert: Jadon Sancho hat am „Deadline Day“ einen neuen Verein gefunden. Der 24-Jährige wechselt nicht zurück zu Borussia Dortmund, sondern bleibt in der Premier League.

Jadon Sancho wechselt von Manchester United zum FC Chelsea. Zunächst wird er für ein Jahr verliehen, dann greift eine Kaufpflicht. Die offizielle Verkündung der Vereine erfolgte nun am nächsten Tag.

Jadon Sancho findet neuen Verein

Die Fans der beiden Klubs mussten sich noch etwas gedulden. Das „Here we go“ von Transfer-Journalist Fabrizio Romano folgte aber schon am Deadline Day. Am Samstag (31. August) gab dann auch der FC Chelsea den Wechsel von Jadon Sancho offiziell bekannt.

Die Londoner waren schon länger an dem früheren Flügelstürmer von Borussia Dortmund dran, auf den letzten Drücker hat es dann offenbar tatsächlich geklappt. United und Chelsea erzielten eine Einigung.

+++ Borussia Dortmund: Er war schon fast weg – folgt bei diesem BVB-Star jetzt die große Wende? +++

Sancho wechselt auf Leihbasis zum FC Chelsea. Allerdings soll es eine Kaufpflicht geben. Diese greift, wenn die Londoner die Saison unter den ersten 14 Plätzen der Premier League abschließen. Die Ablösesumme soll bei rund 24 Millionen Euro liegen, kann aber auf bis 30 Millionen Euro ansteigen.

Das könnte dich auch interessieren:

Keine Rückkehr zum BVB

„Ich bin wirklich begeistert, hier zu sein. London ist die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, und ich bin froh, zurück zu sein. Der Manager hat mit mir über das Projekt gesprochen, und für einen jungen Spieler ist das sehr aufregend. Hoffentlich kann ich an der Bridge für Tore und Vorlagen sorgen“, sagte Jadon Sancho.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Damit ist das Kapitel Manchester United für Sancho nach drei Jahren wieder beendet. 2021 wechselte er für 85 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu dem Klub aus dem Norden Englands. Dort kam er aber nie so richtig in Schwung und überwarf sich schließlich noch mit Trainer Erik ten Hag. In der vergangenen Saison spielte er in der Rückrunde für Borussia Dortmund. Eine Rückholaktion war immer wieder im Gespräch, scheiterte aber wohl an den Ablöseforderungen von United.