Borussia Dortmund: Er war schon fast weg – folgt bei diesem BVB-Star jetzt die große Wende?

Borussia Dortmund ist mit dem Sieg gegen Eintracht Frankfurt optimal in die neue Spielzeit gestartet. Mit Waldemar Anton, Pascal Groß und Maximilian Beier halfen gleich mehrere Neuzugänge beim ersten Saisonsieg mit.

Mit den drei genannten Verpflichtungen sowie Yan Couto und Serhou Guirassy war Borussia Dortmund in diesem Sommer auf dem Transfermarkt äußerst aktiv. Sie alle könnten eine wichtige Rolle beim BVB einnehmen. Doch nun erwartet sie überraschende Konkurrenz – ein sicher geglaubter Abgangskandidat tut sich immer mehr hervor!

Wird Gio Reyna für Borussia Dortmund doch noch wichtig?

Giovanni Reyna galt bei Borussia Dortmund als Abgangskandidat, daran hatte kaum jemand einen Zweifel. Der US-Amerikaner kam im Sommer von einer Leihe aus Nottingham zurück, die alles andere als gut verlief. Reyna kam lediglich auf zehn Einsätze, hatte oftmals nur die Rolle des Jokers inne. Doch nun der Turnaround: Zurück in Dortmund wirkt der 21-Jährige wie ausgewechselt.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Sahin verkündet es – heftiger Rückschlag für BVB-Neuzugang

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl kommentiert seinen Wandel wie folgt: „Es war klar, als wir die Gespräche im Sommer geführt haben, dass Gio diese Rolle annehmen möchte. Dass es genügend Spiele geben wird, in denen wir ihn brauchen. Dass er wahnsinnige Fähigkeiten hat, wissen wir“. Vom einstigen Wechselwunsch des Offensivspielers ist nichts also mehr zu hören. Kehl geht mit seiner Lobeshymne indes sogar noch weiter.

„Kann noch sehr wichtig für uns werden“

Der 44-Jährige führt aus: „Er hat an sich gearbeitet, an der Stabilität gearbeitet, an der Ausstrahlung gearbeitet. Dieses clevere Aufdrehen zwischen den Linien und seine Torgefahr – das hat er weiterentwickelt. So kann Gio diese Saison noch sehr wichtig für uns werden“, so Kehl.

Borussia Dortmund scheint also keine Gedanken daran zu verschwenden, Reyna abzugeben – zumal der Spieler ebenfalls nicht weg aus Dortmund will. Vieles scheint derzeit also auf eine völlige Kehrtwende im Fall Reyna hinauszulaufen. Vielleicht gelingt ihm nun nach fünf Jahren BVB jetzt endgültig der Durchbruch.