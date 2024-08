Borussia Dortmund: Sahin verkündet es – heftiger Rückschlag für BVB-Neuzugang

Nach dem gelungenen Bundesliga-Auftakt gegen Eintracht Frankfurt (2:0) geht es für die Mannschaft von Nuri Sahin am kommenden Wochenende nach Bremen (Samstag, 31. August, 15.30 Uhr). Vor dem ersten Bundesliga-Auswärtsspiel an der Weser gibt es jedoch schlechte Nachrichten für Borussia Dortmund.

Denn Sahin hat auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Donnerstag (29. August) erklärt, dass Neuzugang Yan Couto verletzt ausfallen wird. Für ihn persönlich dürfte das ein herber Schlag gewesen sein – denn nicht nur das Bundesliga-Debüt für Borussia Dortmund lässt damit auf sich warten.

Borussia Dortmund: Couto fällt vorerst aus

Mit Blick auf das Spiel in Bremen fällt neben Serhou Guirassy auch Couto auch – das hat Sahin selbst bestätigt. Der Brasilianer hat eine kleine Blessur, die einen Einsatz in Bremen definitiv verhindern wird. Gegen Frankfurt saß der Rechtsverteidiger 90 Minuten auf der Bank.

Viele BVB-Fans hatten gehofft, dass der 22-Jährige am kommenden Samstag in Bremen erstmals in der Liga für Schwarz-Gelb auflaufen wird. Im Pokalspiel gegen Phönix Lübeck kam der Brasilianer bereits eine knappe halbe Stunde zum Einsatz und lieferte gleich eine Torvorlage.

Couto war vor der Saison per Leihe mit Kaufpflicht von Manchester City gekommen. In den letzten zwei Jahren machte er beim FC Girona auf sich aufmerksam. Besonders seine offensiven Elemente sollen dem BVB langfristig helfen – dafür müssen sich sowohl die Fans als auch er selbst jedoch noch etwas gedulden.

Couto verpasst Länderspiel-Reise

Für den Defensiv-Akteur ist die kleine Blessur doppelt bitter. Denn so verpasst er nicht nur das Auswärtsspiel in Bremen, sondern auch mögliche Einsätze für die brasilianische Nationalmannschaft. Der BVB-Star war für die anstehende Länderspielpause nominiert worden – doch aufgrund der Verletzung wird er in Dortmund bleiben, wie Sahin erklärte.

Couto sammelte bereits vier Einsätze für Brasilien – weitere werden wohl definitiv dazu kommen. Vorerst wird er jedoch wieder fit werden müssen. Sahin hofft, dass Couto bis zum Heimspiel gegen Heidenheim (Freitag, 13. September, 20.30 Uhr) wieder fit wird.